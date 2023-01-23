Визначать майбутнє, – глава Євроради заявив, що найближчі 2–3 тижні будуть вирішальними у війні

Для України та світу загалом вирішальними будуть наступні 2 – 3 тижні. Саме вони визначать майбутнє, бо без перемоги України у війні з агресором, воно дуже хитке.

Голова Євроради Шарль Мішель вважає, що світ не може залишити Україну без підтримки у складні часи.

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Те, що відбудеться у 2023 році, і багато іншого залежить від наступних кількох тижнів, – ось що визначить наше майбутнє. Ми маємо бути з Україною та надавати їм всю необхідну підтримку. Ми не можемо підвести їх,

– сказав Шарль Мішель.

За його словами, Україна має отримати від Заходу танки та він підтримує їхню негайну передачу. Попри те, що наразі з цього питання ведуться "гарячі дебати", в тому числі й щодо постачання їх Німеччиною.

Це питання світової безпеки

Голова Євроради наголосив, що для Європи поразка України у війні може стати "надзвичайно небезпечним прецедентом для майбутнього".

Не може бути вільної та безпечної Європи без вільної та безпечної України,

– додав політик.

Україні потрібні танки Leopard 2

Західні партнери під час нового "Рамштайну" погодили пакет військової допомоги Україні. Однак, країни Європи та США вирішили не надавати нам танки Leopard 2.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що було також обговорення цього питання за "зачиненими дверима", тому надія все ще зберігається. Крім того, деякі країни погодилися розпочати навчальні курси для українських танкових екіпажів з опанування Leopard 2.

Подейкували, що Німеччина чекає, щоб США передали Україні свої танки Abrams, після чого Берлін розблокує постачання Leopard. Але міністр Пісторіус теж заперечив цю інформацію.

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У Міноборони наголосили за результатами зустрічі очікується потужне підсилення наших Збройних сил, сектору безпеки та оборони у майбутньому. Україну підтримуватимуть до тих пір, поки вона не закінчить цю війну, здобувши довгоочікувану Перемогу.