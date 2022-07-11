У найближчі дні білорусь може атакувати Україну ракетами, обговорюють цілі, – "Беларускі Гаюн"

Нещодавно в областях, які межують із білоруссю, була довга повітряна тривога вночі. Коли до лукашенка повернувся командний центр А-50, стало зрозуміло, що як тільки цей літак підіймається у небо, то по Україні із території білорусі можуть бути удари.

Про це 24 каналу розповів засновник телеграм-каналу "Белорускі Гаюн" Антон Мотолько. Він також зазначив, що усі боялись, аби ніч на 11 липня не була такою.

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Я не хочу нікого лякати, але і говорити про те, що усе буде добре, теж не можу. Ми бачимо, що в останні дні до білорусі активно прилітають російські вантажні літаки,

– зазначає Мотолько.

За його словами, до квітня – травня 2022 року це означало, що прибувають нові ракети для запуску. На жаль, завжди була така кореляція: прилітає транспортний літак із росії – з'являються нові ракети.

Що відомо про збільшення кількості російської авіації у білорусі

"За вчора та сьогодні (мовиться про 10 та 11 липня – 24 канал), ми спостерігаємо прильоти російської вантажної авіації. Так само прилітає літак Ан-124, який дозволяє перевозити ракети типу "Точка-У", а потім переміщувати їх на тимчасово окуповані території", – зазначає Мотолько.

На жаль, я боюсь, що у найближчі дні можуть бути запуски ракет,

– каже Мотолько.

Також Антон Мотолько додає, що з'явилась інформація про те, що додаткова ділянка повітряного простору стала закритою для польотів. Йдеться про ту територію, над якою літав А-50, а також повітряний простір над мінськом.



На території білорусі збільшили зону заборони польотів до 14 липня / Фото "Белорускі Гаюн"

"Варто все ж чекати, що найближчим часом будуть ракетні удари по Україні, адже у перехоплених радіоперемовинах дуже активно обговорювались цілі на території України", – каже білоруський громадський діяч.

За словами Мотолька, на превеликий жаль, можна констатувати, що як мінімум до 14 липня хороших новин чекати не варто.

Що відомо про російську авіацію у білорусі

білорусь залишається плацдармом російських окупантів для нападу на Україну. Ворог тримає там свої підрозділи та завдає ракетних ударів по наших містах своєю авіацією.

Армія білорусі не хоче воювати проти України, адже чудово знає про шалені втрати окупантів та не хоче їх поповнювати. Разом з тим територія цієї держави передана у користування російським окупантам.

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Як повідомили білоруські партизани, до їхньої країни прибули ще три російські Іл-76. Раніше було відомо про те, що до білорусі прибули літак ДРЛО А-50 та два Іл-76.

Повідомляється, що їхнім пунктом призначення був військовий аеродром у Мачулищах. Що саме доставляли вантажні борти росіян – наразі невідомо. Один із них був майже порожній або лише частково завантажений.

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