У найближчі дні в Дії запрацює реєстр з водійськими посвідченнями, – Федоров
15 квітня 2022 , 10:27Читать новость на русском
Джерело:"Рада"
Після початку повномасштабної війни в Дії зникли водійські посвідчення. Однак уже через кілька днів вони знову з'являться у додатку.
За словами Михайла Федорова, зникнення водійських посвідчень з Дії було необхідністю. Про це міністр цифрової трансформації заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
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Чому зникли водійські посвідчення
Михайло Федоров пояснив, що з початком війни довелося допрацьовувати реєстри для безпеки даних. Тому зникнення водійських посвідчень міністр назвав свідомим рішенням. Однак зараз реєстри майже повністю готові.
Усі реєстри відновлені і в найближчі дні запрацює реєстр з водійськими посвідченнями,
– заявив Федоров.
Крім того, до Дії повернеться і техпаспорт на автомобіль.
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