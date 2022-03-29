Найближчим часом буде ще багато показових операцій, які підсилять оптимізм, – Веніславський

Збройні Сили України вдало відбивають ворога, не даючи йому ступити ближче до Києва. Ймовірно, у наших захисників попереду є ще багато оптимістичних операцій.

Ще 26 березня наші військові звільнили Ірпінь. Вже 28 березня окупантів повністю вибили з міста. Це одна з дуже показових перемог. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив депутат та член комітету Верховної Ради з питань безпеки Федір Веніславський.

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ЗСУ звільняють Україну від окупантів

Окрім цього, ЗСУ здійснили контрнаступальну операцію і траса Київ – Житомир повністю під їхнім контролем.

Ще багато наших розвідників, Сил спеціальних операцій, ЗСУ не так, як хотілось, швидко, але звільняють нашу землю від рашистських загарбників,

– наголосив Веніславський.

Він впевнений, що російським військовим не вдасться окупувати Київ, однак унеможливлювати спробу наступу не можна. "Наші ЗСУ роблять все, щоб ці плани ворога не були реалізовані", – зауважив нардеп.

Веніславський вважає, що справді є обережний оптимізм, про який говорив міністр оборони Олексій Резніков. "В осяжній перспективі, найближчим часом, буде ще багато показових операцій, які дозволять підсилити оптимізм", – додав нардеп.

Веніславський анонсовував багато показових операцій: дивіться відео