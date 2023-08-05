Найближчим часом відновити ВДК "Оленегорський горняк" не вдасться, – ГУР

Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" 4 липня отримав дуже значні пошкодження. Найближчим часом окупанти не зможуть його відновити.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР, пише 24 Канал. Андрій Юсов наголосив, наразі тривають заходи, що є прямими наслідками вторгнення росіян в Україну.

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Пошкодження дуже значні

Юсов зауважив, ворог думав, що флот та військово-морські сили працюватимуть йому на користь. Втім, у теперішніх умовах вони вже не здаються такими невразливими, зокрема для інших, менших, але сучасніших засобів.

"Тому окупанти не можуть себе почувати в безпеці на всій території: на суходолі і, власне, на морі, українському окупованому морі", – підкреслив представник ГУР.

Додав, аби все припинилося, треба, щоб загарбники покинули нашу територію, а суверенітет України було відновлено.

Цікаво, що найближчим часом "Оленегорський горняк" ми точно не побачимо.

З точки зору технічної, найближчим часом відновити для ворога цей великий десантний корабель буде досить проблематично. Тому що це конструкція, яка робилася не на території сучасної так званої Російської Федерації. Пошкодження там дуже значні,

– зазначив Юсов.

Водночас зауважив, що в російських терористів поки що є ще й інші судна. Тож "неопізнаним плаваючим об'єктам" ще є над чим працювати. Втім, важливо розуміти, що йдеться лише про військові цілі.

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Пробиті кілька відсіків, – розвідка Великої Британії

Британська розвідка заявила, що "Оленегорський горняк" отримав значні пошкодження, а це є серйозним ударом для Чорноморського флоту Росії.

До речі, у мережі публікували фото, як окупанти буксирували корабель після атаки. На думку британських розвідників, такий нахил судна свідчить про те, що кілька відсіків були пробиті.

"Знімки судна, яке хитається на 30 – 40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними", – заявили у розвідці Великої Британії.