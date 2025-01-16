"Найближчими днями": Фіцо анонсував зустріч із Зеленським

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що незабаром зустрінеться із Володимиром Зеленським. За його словами, це може статися буквально днями.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на TASR.

Дивіться також Зеленський пригадав, як був змушений пояснювати Фіцо, що Путін – вбивця

Що відомо про зустріч Зеленського та Фіцо

Про можливу зустріч заявив сам Фіцо під час пресконференції 16 січня. Утім, поки не відомо, чи Фіцо приїде до України. Про місце зустрічі повідомлять згодом.

Журналісти запитали, чи поїде Фіцо до Києва у п'ятницю, як це пропонував Зеленський.

Ми шукаємо іншу дату, яка має бути в найближчі кілька днів, що стосується зустрічей, про які ви запитуєте. Коли ця дата настане, я вам про це скажу відразу,

– відповів прем'єр Словаччини.

Тож дату та місце зустрічі лідерів наразі узгоджують.

Навіщо Зеленський кликав Фіцо до Києва у п'ятницю, 17 січня

Стосунки між Києвом і Братиславою зараз дуже напружені. Фіцо обурюється рішенням України припинити транзит російського газу власною територією. Керівник словацького уряду подає це як одноосібне рішення Києва, хоча воно було узгоджено з партнерами.

Фіцо продовжує газовий шантаж і заявляє, що Україна та Європа тиснуть на нього. За його словами, Братислава має відновити свій суверенітет – тобто знову отримувати російський газ.

13 січня прем'єр запропонував Зеленському зустрітися на кордоні, щоб провести перемовини щодо газу та загалом двосторонніх відносин. Український президент погодився – але запросив Фіцо приїхати до Києва у п'ятницю. Ця відповідь обурила Братиславу.