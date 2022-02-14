Найближчими днями наступу не буде, – РНБО провела нараду під грифом "таємно"

На базі Ради національної безпеки та оборони 14 лютого провели нараду під грифом "таємно". Воно відбулось на тлі інформації про загрози вторгнення Росії. Українців заспокоїли, що підстав для наступу наразі не бачать.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу наголосив, що небезпечну ситуацію створює саме паніка, повідомляє 24 канал.

До теми "Для оцінки безпекової ситуації": у Раді відбудеться нарада з представниками фракцій

Зауважимо, що це не було традиційне засідання РНБО, а нарада за участі фракцій Верховної Ради, яку ініціював Данілов.

Наступу 16 лютого не буде

Влада усвідомлює наявні ризики, але запевняє, що ситуація під контролем. Секретар РНБО спростував інформацію ЗМІ про ймовірний напад Росії 16 лютого.

Сьогодні ми не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Росії може відбуватись чи то 16, чи то 17 числа,

– запевнив Данілов.

Він додав, що загроза завжди є, але українська армія готова до будь-яких викликів.

Ситуацію навмисно "роздмухують"

Данілов вважає, що ситуацію роздмухують, "коментуючи те, чого немає". Це й спричинює паніку. Політик попередив, що, за даними розвідки, ворог хоче дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Також секретар РНБО звернувся до нардепів, які виїхали за кордон. Він закликав їх "припинити розхитувати ситуацію".

Україна не закриває авіапростір

Окремо Данілов заперечив чутки, що Україна збирається закривати повітряний простір. Він наголосив, що це не відповідає дійсності.

Останні новини про загрозу нападу Росії

Росія стягнула до українських кордонів свої сили. Раніше повідомляли про близько 110 тисяч військових.

11 лютого американські та європейські ЗМІ опублікували низку матеріалів про ймовірний напад Росії на Україну. Припустили навіть ймовірну дату нападу – 16 лютого.

З'явились проблеми в авіапросторі України. Рейс SkyUp, що летів з Португалії в аеропорт Бориспіль, здійснив вимушену посадку у Кишиневі. Через побоювання нападу Росії, лізингодавець літака з Ірландії вирішив оминути небо над Україною.

Натомість у МВС України заявили, що ситуація під контролем. Закликали вірити в українську армію та зберігати спокій.

Важливо – "Гіркіних" знищуватимуть без вагань, – МВС готове реагувати на спроби захоплення адмінбудівель: