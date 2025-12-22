Найближчими днями росіяни можуть завдати масованого удару по Україні, – Зеленський

Володимир Зеленський попередив, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні. За словами президента, це може відбутися вже найближчими днями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, які цитує "Новини.LIVE".

Що сказав Зеленський про новий масований удар від ворога?

Володимир Зеленський попередив, що саме у святкові дні, особливо напередодні Різдва, ворог може завдати нового масованого удару по Україні.

Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, ну, це в їх характері на Різдво, бо так, ви знаєте, саме на наше Різдво, зробити якийсь масований удар. Ну, і людям звертати увагу, велику увагу цими днями, тому що ці "товаріщі" можуть застосувати відповідні удари. Нічого святого там немає,

– зазначив президент.

Глава держави зауважив, що сьогодні мав ставку про підготовку ворога до масованого удару по Україні, і питання номер один було про ППО, захист українських міст, сіл, громад.

"Особливо 23, 24, 25 грудня, на це треба звернути увагу. Безпосередньо військові повинні звернути увагу, захищати як можуть. Все дуже непросто, тому що дефіцит ППО він є, на жаль", – сказав Зеленський.