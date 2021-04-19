З Чорного моря переміститься атмосферний вихор: днями Україну накриють дощі та грози

Синоптики повідомляють, що найближчими днями Україну накриють дощі та грози. Також варто очікувати на сильний вітер, який приєднається до опадів. Така погода протримається увесь тиждень.
Джерело:фейсбук-сторінка Наталки Діденко
Україну накриють дощі та грози
Метеорологи зазначають, що у більшості регіонів вдень температура повітря коливатиметься від +9 до +13 градусів. Вночі ж стовпчики термометрів показуватимуть +3...+7 градусів.
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У вівторок, 20 квітня, дощі в Україну прийдуть з Чорного моря (Півдня), далі їх прогнозують у східних та центральних областях. На Заході також очікуються опади, але іншого походження, місцями ймовірні грози. У Карпатах можуть бути зливи.
Водночас у Києві серйозних дощів не передбачається, але там буде холоднувато. Вночі температура становитиме +3...+6, вдень – +10...+12 градусів. Дискомфорту додасть північний вітер, який буде рвучким.
Погода в Україні 20 квітня / Дані Укргідрометцентру
Погода в Україні до кінця тижня
Наталка Діденко наголосила, що несприятлива погода в Україні протримається до кінця тижня. Протягом наступних декількох днів, 20 – 25 квітня, похолодає та збільшиться кількість опадів.
Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною та вітряною,
– написала синоптикиня.