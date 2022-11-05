Найближчими тижнями чекаємо хороших новин щодо ППО: звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 255 дня війни. Він розповів, зокрема, про чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Засідання тривало 3 години. Президент зазначив, детально проаналізували ситуацію на передовій, енергетичному фронті, ситуацію на кордонах.

До речі Ми якраз готові до миру, – Зеленський вкотре пояснив, на яких умовах можна закінчити війну

Засідання Ставки Головнокомандувача

Доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, Прем’єр-міністр, міністр оборони, керівник прикордонників. За словами Зеленського, проаналізували все, що стосується постачання для сил оборони: техніка, боєприпаси, зв'язок, зимові речі.

Зеленський запевнив, ми знаємо, до чого готується ворог. Окупанти отримають відповідь, а ЗСУ й далі звільнятимуть нашу землю.

Окремо розглянули протидію ракетному й дроновому терору. Президент наголосив, маємо забезпечити повний захист українського неба. Для цього робитимуть все можливе та неможливе.

Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО й ПРО для України,

– анонсував глава держави.

Іран знову збрехав

Зеленський також прокоментував повідомлення від офіційних представників Ірану. Вони таки вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Втім, президент зауважив, іранці й у цьому визнанні збрехали.

Щодня ЗСУ збивають щонайменше по 10 іранських дронів. Натомість Тегеран стверджує, нібито дав небагато безпілотників ще до початку повномасштабного вторгнення. Лише за 4 листопада було знищено 11 "Шахедів". Крім того, Україна точно знає, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами. Тегеран про це взагалі мовчить.

І якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво,

– попередив Зеленський.

У сучасному світі не буде такого, аби хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним.

Ситуація на передовій

Зеленський розповів, що суттєвих змін на фронті немає. Найбільша жорстокість окупантів, як і раніше, сконцентрована на Донеччині. Проте бої йдуть і на інших ділянках фронту – понад тисячу кілометрів лінії бойових зіткнень.

Президент окремо відзначив нацгвардійців, які захищають нашу державу на Луганщині у складі сил оборони. Зокрема, бійців 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які разом із підрозділами Сухопутних військ ефективно "мінусують" ворожу техніку і самих окупантів. Влада тісно працює з партнерами, аби отримати для України більше танків, "броні" та артилерії.

Зеленський відзначив і прикордонників, які продовжують укріплювати рубежі на Сумщині, Чернігівщині й Харківщині, попри постійні російські обстріли та провокації.

Зерновий коридор продовжено

Президент нагадав, що цього тижня вдалося забезпечити продовження роботи зернового коридору у Чорному морі. За 7 днів із портів Одеси, Чорноморськ та Південний вийшли 28 суден, які перевозять понад 800 тисяч тонн агропродукції. Напрямки – Єгипет, Лівія, Марокко, Алжир, Оман, Туреччина, Китай та Ефіопія. До речі, судно в Ефіопію зафрахтоване Продовольчою програмою ООН, на борту – 30 тисяч тонн пшениці.

"Світ не піддався на російський шантаж, ключові суб’єкти діяли рішучо, і як результат – загострення продовольчої кризи вдалося уникнути. Це один із найбільш вагомих міжнародних результатів усієї осені", – наголосив політик.

На United24 зібрали 220 мільйонів

Також Зеленський зазначив, що минуло пів року від запуску благодійної платформи United24. Вдалось зібрати майже 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей з більш ніж сотні країн. Для України купують дрони, гелікоптери, машини для розмінування, зокрема дуже ефективна Armtraс, десятки швидких, які вже працюють у прифронтових районах.

До проєкту приєдналися зіркові амбасадори: Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Демна, Лієв Шрайбер, Марк Гемілл, Imagine Dragons, Барбра Стрейзанд, Скотт Келлі і Тімоті Снайдер. Президент подякував їм усім.

Також Зеленський анонсував, що наступного тижня запустять ще один фандрейзинговий напрямок – будуть акумулювати кошти для флоту морських дронів.

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