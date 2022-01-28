Найближчими тижнями Україна досягне піку коронавірусу, – Ляшко

Нині по всьому світу спостерігається нова хвиля коронавірусу, викликана поширенням нового штаму Омікрон. Захворюваність зросла й в Україні, але це лише початок.

Попри те, що в Україні вже реєструють рекордну кількість нових хворих на COVID-19, найближчими тижнями захворюваність тільки зростатиме. Такий прогноз озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час пленарного засідання Верховної Ради.

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Два тижні тому в Україні прийшла нова хвиля COVID-19. Кількість нових випадків подвоюється щотижня, зростає й частка позитивних результатів лабораторних досліджень серед усіх протестованих.

Тим часом кількість госпіталізованих зросла тільки на третину. Так, частка госпіталізованих серед інфікованих є вдвічі меншою, ніж під час Дельта-хвилі.

Найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40 – 60 тисяч осіб на добу,

– заявив міністр.

Це удвічі більше за ті пікові значення, які спостерігались під час минулої хвилі коронавірусу. Окрім цього, завдяки вакцинації цього разу в країні очікують на третину померлих менше, ніж було під час минулої хвилі. Віктор Ляшко додав, що Україна перебуває в "найвищому стані готовності".

Але є й хороші новини: міністр озвучив позитивний прогноз

Вакцина, противірусні препарати, менш агресивні штами – це чіткі сигнали, що людство може подолати коронавірус. Поява вакцини й прагнення всіх країн світу досягнути високих охоплень щепленнями дає нам можливість оптимістично сподіватись, що 2022 рік буде останнім для пандемії COVID-19,

– вважає Віктор Ляшко.

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