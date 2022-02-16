Найдовший маршрут в Україні: з Рахова у Маріуполь вирушив поїзд єднання – перші кадри

16 лютого 2022 , 17:26
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Джерело:

телеграм-канал УЗ

Поїзд єднання вирушив із заходу на схід нашої держави. Він провезе синьо-жовтий український прапор через 12 областей – від Закарпаття до Донбасу.

Потяг відправився за розкладом – 16 лютого о 12:30.  Він долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні, що простягається аж на 1806 кілометрів.

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Чим унікальний поїзд єднання 

Хоча потяг Рахів – Маріуполь оминає Київ, але з'єднує інші великі міста –  Львів та Дніпро. "Це зручний спосіб дістатися мешканцям східної частини країни до мальовничих туристичних місць західної України", – підкреслили в УЗ. Там зауважили, що до кінця лютого вже розкуплено понад 80% квитків в обох напрямках. 

Що варто знати про потяг Рахів – Маріуполь:  

  • він проходить через 12 українських областей і зупиняється у 7 з них;
  • поєднує 3 західні регіони – Закарпаття, Франківщину та Львівщину;
  • на Лівобережжі – сполучає Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області. 

Потяг вже відправився із Рахова: дивіться відео

16 лютого відправився особливий рейс  

Згідно з президентським указом, 16 лютого 2022 року в Україні вперше відзначають День єднання. Саме на цей день іноземні ЗМІ "прогнозували" нове російське вторгнення. На тлі загроз з боку Кремля глава держави вирішив у такий спосіб зміцнити стійкість суспільства й об'єднати українців.

Як анонсували в УЗ, для пасажирів поїзда Рахів – Маріуполь  протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту.

Українців запрошують зустріти потяг у:

  • Рахові;
  • Ясіні;
  • Татарові;
  • Івано-Франківську;
  • Львові;
  • Дніпрі;
  • Запоріжжі;
  • Волновасі;
  • Маріуполі.


Маршрут потяга Рахів – Маріуполь / Ілюстрація УЗ

"Приходьте на залізничні вокзали з національною символікою України підтримати єдність держави", – закликали залізничники.

З Рахова в Маріуполь вирушив поїзд єднання: відео

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Автор: Ірина Буртик