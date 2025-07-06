Аналогів немає, – екскомандувач британських військ сказав, де найефективніша система ППО у світі

Україна все частіше розробляє нові та ефективні засоби для збиття російських цілей під час масованих атак. Наша країна має набагато якіснішу систему ППО, ніж у Великій Британії.

Однак це не зрівняється з Ізраїлем. Про це 24 Каналу розповів полковник британської армії у відставці, аналітик Річард Кемп, зауваживши, що цьому передувало кілька чинників.

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Чому саме Ізраїль має найефективнішу систему ППО у світі

За словами полковника британської армії у відставці, послабити оборону Києва та інших міст України може зупинка постачання боєприпасів від США. Однак не можна казати, що міста незахищені саме через розвиток української оборонної промисловості.

Водночас найефективніша система ППО сьогодні є в Ізраїлі. Кемп висловив надію, що між Ізраїлем та Україною існує частковий обмін технологіями та інформацією.

З 1991 року Ізраїль почав масштабно інвестувати у власну систему захисту. Загалом його атакували 7 країн. Тому Ізраїль немає аналогів у світі,

– наголосив він.

Полковник британської армії зазначив, що важливу роль також відіграє територія – Ізраїль є маленькою країною, тому його легше захистити.

До речі, зараз Україна активно масштабує виробництво дронів-перехоплювачів для збиття російських "Шахедів". Однак вони мають низку недоліків – обмежену швидкість, радіус дії та залежність від погодних умов. На тлі цього винищувачі МіГ-29 і F-16 є критично важливими для завдань ППО.