"І на*єра вони тут потрібні": як росіяни в соцмережах реагують на біженців з ОРДЛО

Росіяни не надто радіють через "евакуацію" в їхню країну українців з Донбасу. Вони цинічно заявляють, що краще б людей відвезли у Сибір.

Росіяни чекають на "масові пограбування та зґвалтування"

Мешканці Ростовської області не поділяють радість Володимира Путіна щодо "евакуації" українців. Про коментарі, які поширюють у місцевих інтернет-спільнотах, розповів журналіст Денис Казанський.

До теми Через обстріли окупантів за кілька днів постраждали 4 мирних жителі, пошкоджено 104 будинки

Часто кажуть, що в Україні погано ставляться до переселенців із Донбасу. Але повірте, такої вакханалії я не бачив за 8 років війни в жодній українській групі. Ні кияни, ні львів'яни, ні мешканці інших регіонів України ніколи не писали про переселенців із такою одностайною ненавистю,

– поділився враженнями Казанський.

Що росіяни пишуть про "евакуйованих"

"І на*ера вони тут потрібні Лугандо*и недобиті. Вислати їх вагонами у Магадан".

"Ну чекаємо масових зґвалтувань, пограбувань і так далі. Чого ще чекати від сепаратистів?".

"Тільки не в Ростов, будь ласка. У нас область велика. Напівзакинутих сіл та хуторів багато. Хай там перечекають. У місті самим місця мало".

"У Сибір везіть. Хай там ї*ашуть та відробляють свій хліб, а не на халяву жити, як вони всі звикли".

"Жах, навіщо до нас? Роботи немає. Красти будуть?".

"А що Ростов готовий годувати цей збрід?"

Додамо, що деякі люди таки наголошували, що "війна може торкнутися кожного". Водночас мешканці окупованих територій також відзначилися коментарями: "Судячи з коментарів зразу видно, яка вона Росія. Краще залишуся у своїй Макіївці та здохну тут".



Реакція росіян на біженців з Донбасу / Скриншот Дениса Казанського



Росіяни обурюються через евакуацію мешканців Донбасу / Скриншот Дениса Казанського

Головне про "евакуацію" в Росію

18 лютого російські найманці оголосили евакуацію населення Донбасу у Росію. Мовляв, людям загрожують Збройні сили України, хоча насправді саме бойовики обстрілюють житлові райони.

Володимир Путін пообіцяв усім "біженцям" по 10 тисяч рублів. До речі, досі ще ніхто ці гроші не отримав.

Спершу людей кинули напризволяще. Вони усю ніч просиділи у холодних автобусах у селищі Червоний Десант Неклинівського району. Люди перебували без їжі, води та нормального туалету.

Згодом частину людей помістили у спортзалі, а інших – у тісних наметах російського МНС. Хоча обіцяли – курорти й санаторії.

Це може вас зацікавити – супутники зафіксували нові війська Росії біля кордону України: відео

Повний текст публікації Дениса Казанського у телеграмі:

Гостинні жителі Ростовської області радіють прибуттю "біженців" із Донбасу. Почитав їх пабліки – там жесть, звичайно. Часто кажуть, що в Україні погано ставляться до переселенців із Донбасу. Але повірте, такої вакханалії я ніколи не бачив за вісім років війни в жодній українській групі. Ні кияни, ні львів'яни, ні мешканці інших регіонів України ніколи не писали про переселенців із такою одностайною ненавистю.