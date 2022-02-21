"І на*єра вони тут потрібні": як росіяни в соцмережах реагують на біженців з ОРДЛО
Джерело:телеграм Дениса Казанського
Росіяни не надто радіють через "евакуацію" в їхню країну українців з Донбасу. Вони цинічно заявляють, що краще б людей відвезли у Сибір.
Росіяни чекають на "масові пограбування та зґвалтування"
Мешканці Ростовської області не поділяють радість Володимира Путіна щодо "евакуації" українців. Про коментарі, які поширюють у місцевих інтернет-спільнотах, розповів журналіст Денис Казанський.
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Часто кажуть, що в Україні погано ставляться до переселенців із Донбасу. Але повірте, такої вакханалії я не бачив за 8 років війни в жодній українській групі. Ні кияни, ні львів'яни, ні мешканці інших регіонів України ніколи не писали про переселенців із такою одностайною ненавистю,
– поділився враженнями Казанський.
Що росіяни пишуть про "евакуйованих"
- "І на*ера вони тут потрібні Лугандо*и недобиті. Вислати їх вагонами у Магадан".
- "Ну чекаємо масових зґвалтувань, пограбувань і так далі. Чого ще чекати від сепаратистів?".
- "Тільки не в Ростов, будь ласка. У нас область велика. Напівзакинутих сіл та хуторів багато. Хай там перечекають. У місті самим місця мало".
- "У Сибір везіть. Хай там ї*ашуть та відробляють свій хліб, а не на халяву жити, як вони всі звикли".
- "Жах, навіщо до нас? Роботи немає. Красти будуть?".
- "А що Ростов готовий годувати цей збрід?"
Додамо, що деякі люди таки наголошували, що "війна може торкнутися кожного". Водночас мешканці окупованих територій також відзначилися коментарями: "Судячи з коментарів зразу видно, яка вона Росія. Краще залишуся у своїй Макіївці та здохну тут".
Реакція росіян на біженців з Донбасу / Скриншот Дениса Казанського
Росіяни обурюються через евакуацію мешканців Донбасу / Скриншот Дениса Казанського
Головне про "евакуацію" в Росію
- 18 лютого російські найманці оголосили евакуацію населення Донбасу у Росію. Мовляв, людям загрожують Збройні сили України, хоча насправді саме бойовики обстрілюють житлові райони.
- Володимир Путін пообіцяв усім "біженцям" по 10 тисяч рублів. До речі, досі ще ніхто ці гроші не отримав.
- Спершу людей кинули напризволяще. Вони усю ніч просиділи у холодних автобусах у селищі Червоний Десант Неклинівського району. Люди перебували без їжі, води та нормального туалету.
- Згодом частину людей помістили у спортзалі, а інших – у тісних наметах російського МНС. Хоча обіцяли – курорти й санаторії.
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Повний текст публікації Дениса Казанського у телеграмі:
Гостинні жителі Ростовської області радіють прибуттю "біженців" із Донбасу. Почитав їх пабліки – там жесть, звичайно. Часто кажуть, що в Україні погано ставляться до переселенців із Донбасу. Але повірте, такої вакханалії я ніколи не бачив за вісім років війни в жодній українській групі. Ні кияни, ні львів'яни, ні мешканці інших регіонів України ніколи не писали про переселенців із такою одностайною ненавистю.