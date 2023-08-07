Топвійськові України та Польщі зустрілися через загрозу ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після провального заколоту Пригожина, його найманців перекинули до Білорусі. Тож, тепер існує ймовірність провокацій на кордоні з Польщею.

З метою обговорити потенційні загрози, які несе з собою ПВК "Вагнера", зустрілися топові військові України та Польщі. Мовиться про командувача Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва та командувача Оперативного командування видів Збройних сил Республіки Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі.

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Що обговорювали під час зустрічі

Передовсім йшлося про перспективні напрямки двосторонньої співпраці, безпекову ситуацію в регіоні, шляхи надання Україні допомоги, щоб ми могли надалі давати відсіч російській агресії.

Сергій Наєв наголосив на важливості продовження обміну інформацією, а також досвідом організації бойової роботи на пунктах управління. До такого висновку він дійшов після вивчення комплексу питань, пов'язаних як з можливими викликами, так і з загрозами з боку вагнерівців у Білорусі.

Також командувач Об'єднаних Сил ЗСУ поділився особливостями практичного застосування різних видів зброї від Заходу. Наєв зазначив, що необхідне додаткове навчання фахівців з експлуатації та ремонту військової техніки з Польщі.

Відповідну ініціативу підтримав Томаш Піотровскі. Крім того, висловив повагу мужній боротьбі українського народу та ЗСУ проти підступного ворога – Росії. Він також запевнив у постійному та всебічному сприянні.

Республіка Польща проводить потужну підтримку нашій обороноздатності, що є вагомим й незаперечним внеском у перемогу над агресором,

– підкреслив командувач.

Тим часом білоруські активісти-розслідувачі поділилися цікавою інформацією. За наявними у них даними, Росія готує операцію "Прибій". Її структуру й оперативний задум ще взимку 2021 року розробили.

За наявними даними, повністю готовою ця операція має бути 1 вересня. Крім того, центральний апарат КДБ та обласне управління відкликають персонал з відпусток. З наявних деталей є інформація, що Росія готує прикордонний конфлікт з використанням легкого озброєння.