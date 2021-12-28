"Найгірша катастрофа": у Бразилії не стихає масштабна повінь

У Бразилії продовжуються масштабні повені. Кількість загиблих зростає, а губернатор Баїя оголосив це найгіршим лихом в історії штату.

У великій частині штату Баїя, де проживає близько 15 мільйонів людей, спочатку була тривала посуха. Потім же почались рекордні дощі.

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Повені посилилися в деяких регіонах країни після того, як зруйнувалися 2 греблі. Вони затопили вже й без того сильно постраждалі райони країни.

Мешканцям допомагають рятувальники на човнах

Рятувальники готуються найближчими днями до нових дощів та патрулюють міста на мінічовнах. Надзвичайники врятували 200 людей лише у 3 сусідніх містах. Сильна течія річки ускладнила рятувальні роботи.

Працівники надзвичайних ситуацій запевняють, що важко маневрувати навіть на водних мотоциклах. "У певні моменти рятувальникам доводилося відступати", – сказали вони.

У цивільній обороні Баїя повідомили, що загинули вже понад 20 людей в 11 окремих муніципалітетах. Губернатор Баїї Руї ​​Коста вже повідомив, що 72 міста перебувають у надзвичайному стані.

На жаль, ми переживаємо найгіршу катастрофу, яка коли-небудь траплялася в історії Баїя,

– наголосив він.

У місцевих медіа підкреслюють, що влада контролює додаткові 10 дамб. Чиновники перевіряють будь-які ознаки ймовірного обвалу.

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На півдні Туреччини повінь зруйнувала мости та затопила будинки. У районах мешканці не змогли потрапити у свої будинки через велику кількість води.

На Філіппінах вирував тайфун "Рай". Кількість жертв становить від 75 до 208 людей.

Декількома штатами США пронеслась серія торнадо. У постраждалих регіонах оголосили надзвичайну ситуацію.

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Перевірки почалася лише через кілька років після того, як у сусідньому штаті загинули майже 300 людей через обвалення дамби.