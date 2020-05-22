Найгірший рік в історії "Газпром", або Тягар на плечах Росії

Падение цен на газ в Европе, а также сокращение поставок "голубого золота" неизменным покупателям, поставили в крайне невыгодное, а если быть совсем откровенным – катастрофическое положение монополию "Газпром". Ведь одно дело, когда для мировой страны-бензоколонки (как в свое время Россию прозвал сенатор США Джон МакКейн), наступает "черный вторник" или "черная пятница" падения цен на ключевое экспортное и питающее экономику и бюджет сырье, а совсем другое дело, когда "черным" становится весь год.

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И 2020-й можно смело назвать "черным" для "Газпрома". Ведь на сегодняшний день цена на газ в Европе уже достигла исторического минимума! Например, вчера на ключевом нидерландском хабе TTF за 1 тыс кубометров предлагали $49,26, а в Бельгии и вовсе цена опустилась до $47,97 за 1 тыс кубометров.

Примечательно, что настолько низких цен на газ не прогнозировало ни одно, даже самое пессимистичное агентство. Например, агентство S&P Global Platts прогнозировало обвал цен на газ до $100 за 1 000 м³ не ранее, чем к июню, а Оксфордский институт энергетических исследований рассчитывал на падение цен на газ до $70 за 1 000 м³ аж к концу к концу 2020 года.

Но не только падение цен на газ оказывает давление на "Газпром". Головной боли российской газовой монополии, погрязшей в долгах на сумму более $50 млрд, добавляет падение экспортных мощностей. Причем по некоторым направлениям это падение полностью нивелирует реализованные проекты трубопроводов.

Беда стучится в дверь

Например, на этой неделе стало известно, что Турция свела к минимуму поставки по газопроводу "Турецкий поток", сократив их в 7 раз, до 210 млн кубометров. Относительно же 2018 года, поставки российского газа рухнули в 14 раз, уступив место СПГ из Алжира, Катара, Нигерии и США.

То есть, вопрос окупаемости "Турецкого потока" даже в некой долгосрочной перспективе, становится еще более размытым, чем пустынный мираж.

Но не с одной лишь Турцией в дверь "Газпрома" постучалась беда – поставки в Европу показали обвал более чем на 19%, с рекордным пике Германии – 45% и Австрии – 25%.

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Дешевый, нерентабельный газ, падение спроса, долги, невостребованные на полную мощность, не окупающиеся газопроводы ("Турецкий поток" и "Сила Сибири") и незавершенные, зависшие проекты ("Северный поток-2"), которые будут не меньшей обузой для монополии. И это не полный набор возникших у "Газпрома" в этом году проблем, ведь есть еще и внутренние, в том числе, проявляющиеся в борьбе между кремлевскими группировками за управление "народным достоянием".

Таким образом, народное достояние "Газпром" уже не медленно и уверенно, а стремительно и неудержимо превращается в "народную обузу". И с какими результатами эта обуза завершит нынешний год, покажет лишь время, но то, что выйдет из него она уже не такой как прежде – факт неоспоримый. Если конечно выйдет вообще…