Найгірший сценарій для України зведений практично до нуля, – Кулеба про коаліцію у Німеччині

Дмитро Кулеба заявив, що хто б не обіймав посаду канцлера Німеччини після виборів до Будестагу – коаліція буде сприятливою для нашої держави. За його словами, найгірший сценарій для України зведений практично до нуля.

Про це міністр закордонних справ розповів в ефірі програми "Свобода слова", посилаючись на повідомлення "з Німеччини від однієї дуже обізнаної людини – друга України".

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Коаліція буде сприятливою

Глава МЗС вважає, що хто б не стояв на чолі німецького уряду – обіймав посаду канцлера – коаліція буде збалансованою та сприятливою для України.

Однак ще раз наголошую, хто б не був канцлером Німеччини, він насамперед буде канцлером Німеччини. Про це потрібно пам'ятати,

– додав Дмитро Кулеба.

Вибори до Бундестагу: коротко

Участь у цьогорічних виборах до Бундестагу взяла рекордна кількість партій – одразу 47. Волевиявлення відбулося 26 вересня.

Голосувати могли понад 60 мільйонів німців. Частина з них віддали голоси поштою, так вчинила й Ангела Меркель.

Перемогу здобула Соціал-демократична партія – 25,7%. На другому місці – Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.

Ангела Меркель покидає посаду канцлера Німеччини, яку обіймала впродовж 16 років. Вона навіть не висувала своєї кандидатури на виборах до Бундестагу.