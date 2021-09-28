Найгірший сценарій для України зведений практично до нуля, – Кулеба про коаліцію у Німеччині
Джерело:24 канал
Дмитро Кулеба заявив, що хто б не обіймав посаду канцлера Німеччини після виборів до Будестагу – коаліція буде сприятливою для нашої держави. За його словами, найгірший сценарій для України зведений практично до нуля.
Про це міністр закордонних справ розповів в ефірі програми "Свобода слова", посилаючись на повідомлення "з Німеччини від однієї дуже обізнаної людини – друга України".
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Коаліція буде сприятливою
Глава МЗС вважає, що хто б не стояв на чолі німецького уряду – обіймав посаду канцлера – коаліція буде збалансованою та сприятливою для України.
Однак ще раз наголошую, хто б не був канцлером Німеччини, він насамперед буде канцлером Німеччини. Про це потрібно пам'ятати,
– додав Дмитро Кулеба.
Вибори до Бундестагу: коротко
- Участь у цьогорічних виборах до Бундестагу взяла рекордна кількість партій – одразу 47. Волевиявлення відбулося 26 вересня.
- Голосувати могли понад 60 мільйонів німців. Частина з них віддали голоси поштою, так вчинила й Ангела Меркель.
- Перемогу здобула Соціал-демократична партія – 25,7%. На другому місці – Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.