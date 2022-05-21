Найголовніший курс України – місце серед рівних, – Зеленський
21 травня 2022 , 11:47Читать новость на русском
Володимир Зеленський наголосив, що найголовніший курс нашої дипломатії – це місце серед рівних. Воно потім проявляється в ЄС чи в оборонних союзах.
Це результати послідовної політики. Така заява президента пролунала в інтерв'ю, яке подружжя Зеленських дали разом, повідомляє 24 канал.
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Зеленський відзначив, попри війну, він бачить цю послідовність. Ми йдемо шляхом рівності, це заслуга нашого об'єднання.