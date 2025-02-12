Найголовніший сигнал – рішучість Трампа, щоб змусити Путіна зупинити війну, – Зеленський

Володимир Зеленський оцінив сигнали щодо України й Росії, які надходять від адміністрації президента США упродовж перших кількох тижнів роботи. Наголосив, найголовніше – це рішучість Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського The Guardian.

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Зеленський про Трампа й завершення війни

На думку українського лідера, найголовніше – рішучість Трампа, сильні дії, швидкі прийняття рішень, конкретика і прийняття рішень через все ж таки сильну позицію.

Мені здається, це саме те, що нам потрібно, щоб змусити Путіна зупинити війну, припинити її та визнати, що це дуже велика помилка. Нам потрібно знайти шлях, як принести справедливий мир в Україну. Я сподіваюся, що дії президента Трампа будуть сильними щодо політики Путіна і щодо війни Путіна. Тоді у нас є шанс,

– наголосив Володимир Зеленський.

Додав, окрім США, важливу роль також відіграють країни Європи. Адже Україна на Європейському континенті й безпека Європи залежить від того, як і коли закінчиться війна.