Збив двох військових і кинув помирати: на Харківщині розслідують смертельну ДТП

22 листопада водій Subaru Foreste скоїв наїзд на двох військовослужбовців. Зловмисник втік з місця ДТП і кілька днів переховувався від правоохоронців.

Трагічний інцидент трапився близько 20:00 в районі перехрестя автошляху "Дергачі – Золочів". Водій Subaru Forester наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf.

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Покинув помирати

Винуватець ДТП одразу втік, залишивши постраждалих без допомоги. Відомо, що один із військових загинув на місці. Другий за кілька днів після аварії помер у лікарні, не прийшовши до тями.

Тим часом порушник певний час переховувався від правосуддя. Втім, зрештою, правоохоронцям вдалося встановити його особу та затримати. Творцем смертельної аварії виявився 29-річний чоловік.

Наразі суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

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Водієві інкримінують одразу два злочини. Перший – це порушення ПДР, що спричинило трагічні наслідки. Другий – це залишення у небезпеці.

Зловмисник може провести за гратами наступні 10 років.

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