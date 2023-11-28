Збив двох військових і кинув помирати: на Харківщині розслідують смертельну ДТП
Джерело:Поліція Харківщині
22 листопада водій Subaru Foreste скоїв наїзд на двох військовослужбовців. Зловмисник втік з місця ДТП і кілька днів переховувався від правоохоронців.
Трагічний інцидент трапився близько 20:00 в районі перехрестя автошляху "Дергачі – Золочів". Водій Subaru Forester наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf.
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Покинув помирати
Винуватець ДТП одразу втік, залишивши постраждалих без допомоги. Відомо, що один із військових загинув на місці. Другий за кілька днів після аварії помер у лікарні, не прийшовши до тями.
Тим часом порушник певний час переховувався від правосуддя. Втім, зрештою, правоохоронцям вдалося встановити його особу та затримати. Творцем смертельної аварії виявився 29-річний чоловік.
Наразі суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
На Харківщині розслідують загибель двох військовослужбовців / Фото поліція
Водієві інкримінують одразу два злочини. Перший – це порушення ПДР, що спричинило трагічні наслідки. Другий – це залишення у небезпеці.
Зловмисник може провести за гратами наступні 10 років.
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