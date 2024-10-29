"Хезболла" обрала нового лідера: що відомо про Наїма Кассема

У Лівані після смерті Хасана Насралли бойовики політичної партії "Хезболла" обрали нового лідера. До цього він тимчасово виконував лідерські обов'язки.

Новим лідером "Хезболли" став заступник генерального секретаря угруповання Шейх Наїм Кассем. Про це повідомляє видання Sky News.

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Хто такий Наїм Кассем

Наїм Кассем народися в 1953 році в Бейруті. Понад 30 років він був заступником Насралли та пообіцяв продовжувати його справу "до перемоги". Окрім цього, Кассем став першим членом вищого керівництва партії, що зробив телевізійні заяви після вбивства Хасана Насралли.

Кассем заявив, що "Хезболла" обере наступника свого вбитого лідера якнайшвидше і продовжить воювати з Ізраїлем на знак солідарності з Палестинцями. Проте цього місяця він сказав, що партія підтримує зусилля спікера парламенту Лівану Набіха Беррі щодо припинення вогню.

Колишнього лідера "Хезболли" Хасана Насралла вбили у Бейруті під час ізраїльського авіаудару у вересні. Удар було здійснено на підставі отриманої інформації про те, що у штабі зібралися всі керівники "Хезболли".

Раніше ЦАХАЛ також підтвердив вбивство наступника лідера "Хезболли" Хашима Сафі ад-Діна. Ізраїльські військові літаки атакували головний штаб розвідки терорестичної організації, де на той момент перебувало 25 посадовців "Хезболли".