Найкраще, аби Третьякова склала мандат, – колеги Полякова налаштовані рішуче через образу

Після смерті нардепа Антона Полякова вляпалась у скандал "слуга народу" Галина Третьякова, назвавши колегу "ворогом". Це спровокувало радикальні настрої у Верховній Раді.

Зокрема, група "За Майбутнє" хоче, аби Третьякова склала депутатський мандат. Про це в ефірі 24 каналу сказав член групи Тарас Батенко.

До теми "Одним ворогом менше": "слуга" Третьякова в Раді спровокувала скандал через смерть Полякова

На слова Третьякової не закриватимуть очі

За словами Батенка, настрої в Раді дуже радикальні. Також засуджує вчинок Третьякової і суспільство.

"Я маю на увазі радикальні словесно, ніхто не хоче допускати крайнощі", – пояснив Батенко.

Найкраще для нас і для всіх було б, якби пані Третьякова склала депутатський мандат. Ми припускаємо, що вона цього не зробить, тому скерували звернення з підписами усіх депутатських фракцій і груп на ім'я новообраного голови Ради з вимогою відкликати Третьякову з посади голови комітету. Це в його компетенції. Тарас Батенко Нардеп, член депутатської групи "За Майбутнє"

Депутати категорично наполягатимуть, аби винести це питання на порядок денний.

Батенко розповів про настрої колег після висловлювання Третьякової: відео

Слова Третьякової про Полякова: що відомо