Найкращі мультфільми 2018 року, на які чекають навіть дорослі

У 2018 році вийдуть не лише цікаві фільми, але й мультиплікаційні стрічки. При чому прем’єри деяких з мультиків чекають не лише діти, але й дорослі.

1+1 підготувало підбірку з 5 мультфільмів, які варто переглянути навіть дорослим.

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Пригоди Паддінгтона 2

"Пригоди Паддінгтона 2": трейлер

Прем’єра: 18 січня

Це другий фільм про пригоди ведмедика Паддінгтона у Лондоні. Український гуморист Володимир Зеленський озвучив головного героя.

Викрадена принцеса

"Викрадена принцеса": трейлер

Прем’єра: 7 березня

Це мультфільм українського виробництва. Історія відбувається у часи відважних лицарів, прекрасних принцес і темних чаклунів. Бродячий артист Руслан знайомиться з князівською донькою Людмилою, молоді люди закохуються. Однак, підступний чаклун Чорномор викрадає Людмилу за допомогою магії.

Головних героїв озвучили вокалісти гурту Время и Стекло: голосом Руслана став Позитив (Олексій Завгородній), а Надя Дорофєєва.

Монстри на канікулах 3

Монстри на канікулах 3: трейлер

Прем’єра: 12 липня

У третьому фільмі Дракова зграя вирушить у веселий круїз на борту розкішного лайнеру. Веселі пригоди, смішні жарти, небезпека та інтриги — все це чекає на любителів мультфільмів у новій частині Монстри на канікулах.

Смолфул

Смолфул: трейлер

Прем’єра: 4 жовтня

Одного дня молодий розумний Йеті знаходить те, що всі вважали вигадкою, — людину. Новина про цього "коротконога" дарує йому славу та шанс на стосунки з дівчиною його мрій. При цьому з’ясовується, що поза невеличким сніговим містечком існує великий світ.

Мавка

"Мавка": трейлер

Найочікуванішою прем’єрою в Україні є мультфільм "Мавка". Тизер анімаційного фільму вражає. Мультфільм перебуває на стадії розробки, і вже в кінці липня глядачі побачать офіційний трейлер Мавки. Дата прем’єри поки не відома.