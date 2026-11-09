У ПАР затримали групу іноземців, яка могла прямувати на війну проти України

У Південній Африці затримали дев'ятьох іноземців за підозрою у спробі виїхати з країни для участі у бойових діях. Затриманих підозрюють у порушенні законів країни проти найманства.

Як передає BBC, підозрюваними виявились іноземці віком від 20 до 26 років.

Затримання ймовірно завербованих

Підозрюваних схопили 8 листопада в міжнародному аеропорту імені Тамбо та в готелі району Брума біля Йоганнесбурга. Повідомляється, що у той момент вони готувались до вильоту. Кінцеву точку їхнього маршруту правоохоронні органи не назвали.

Затриманим закидають порушення законодавства ПАР, яке забороняє найманську діяльність без дозволу уряду. До справи залучили Інтерпол та інші міжнародні органи, оскільки фігуранти могли порушити закон і в країнах свого походження.

Влада не уточнює громадянство затриманих, проте підтвердила, що жоден із них не проживав у ПАР. Наразі правоохоронці з'ясовують, на боці якої армії вони планували воювати, та хто організовував цю поїздку.

Найближчим часом дев'ятьом підозрюваним мають обрати запобіжний захід у судовому порядку.

Раніше завербовані громадяни низки африканських країн уже потрапляли на фронт в Україну, де воювали за росіян. За наведеними даними української розвідки, Росія заманила до бойових дій понад 1700 осіб із 36 країн Африки.

Зокрема, влада Кенії заявляла про вербування 252 своїх громадян. Тоді очільник МЗС Мусалія Мудаваді під час поїздки до Москви розв'язав питання про припинення таких дій з боку Росії.

Про загибель 55 співвітчизників та обман сотень інших заявляла й Гана. Водночас ПАР раніше домоглася повернення 17 своїх громадян та арештувала групу людей за підозрою у вербуванні.

Нагадаємо, ГУР МО України оприлюднило одну з перехоплених розмов окупантів. На ній чутно, як російським військовим наказують використовувати завербованих африканців як прикриття під час штурмів.