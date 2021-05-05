Найманці обстріляли з кулемету автомобіль спостерігачів на Донбасі

Проросійські бойовики прагнуть зірвати роботу спостерігачів на Донбасі. Найманці вдались до безпрецедентного кроку – обстріляли автомобіль спостережної групи Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін .
Джерело:Штаб ООС
У кузові автомобіля 3 травня виявили два вихідні кульові отвори. Це – наслідок обстрілу з кулемета калібру 7,62 міліметра.
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Виявилось, що автофургон було пошкоджено під час обстрілу бойовиків зі сторони окупованої Ужівки у напрямку Водяного.Важливо! Це перший такий випадок з часу припинення вогню.
Це доказ небажання Росії припинити війну в Україні
Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом небажання Росії припинити війну в Україні та свідчить про спроби подальшої ескалації збройного протистояння вздовж лінії розмежування сторін,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Українські військові наголосили, що у березні – квітні окупанти розгорнули черговий етапи інформаційної кампанії щодо дискредитації заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, бойовики поширюють фейки, що, мовляв, автомобілі СЦКК виконують завдання військового характеру.
Як працює українська сторона СЦКК на Донбасі?У липні-серпні 2020 року розгорнули мережу спостережних груп на всій лінії розмежування. Це 13 постів спостереження, 11 з них оснащені автомобілями білого кольору із спеціальним написом. Протягом квітня спостерігачі виявили 77 порушень режиму тиші з боку противника.