Не можуть контролювати найманців: кубинці, які воюють за Росію, вбили свого командира, – "Атеш"

Росія відчайдушно намагається поповнити особовий склад для війни в Україні. Людей вербують по всьому світу, зокрема на Кубі. Однак такі дії мають наслідки й для самих окупантів.

Куба неодноразово заявляла, що країна, і відповідно її громадяни, не бере участі у війні проти України. Однак окупанти вербували, підготовлювали та навіть переміщували до Росії жителів Куби, формуючи цілі підрозділи, що безпосередньо шкодить самим загарбникам.

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Ліквідували свого ж командира

Ввечері, 27 квітня партизанський рух "Атеш" повідомив про "неприємний" інцидент у російській армії, який свідчить про те, що збройні сили Росії елементарно не можуть контролювати своїх найманців.

Так агент "Атеш" зі штабу угруповання військ "Центр" російських військ розповів, що кубинські найманці, що воюють на Покровському напрямку у складі 428 мотострілецького полку, ліквідували свого командира.

Зазначається, що причиною цього стали постійні приниження, побої та забирання зарплати у заробітчан із Латинської Америки. Безпосередніх виконавців, які вбили російського командира, вже переведено до Ростовської області.

Зокрема, командування полку звернулося до Генштабу з проханням замінити іноземних найманців на російських солдатів. Партизани додали, що їхній агент і надалі стежитиме за ситуацією та інформуватиме про нові деталі.

Можемо зробити висновок, що такі ситуації виникають іноді, але де вони стають громадськими. Російське керівництво не шкодує життя навіть своїх громадян, не кажучи вже про іноземців. Подумайте двічі, перш ніж наважитися на такі підробітки,

– зауважили в "Атеш".

Росія наймає на війну жителів Куби

У лютому 2024 року представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив, що Росія наразі активно вербує жителів Сьєрра-Леоне, Куби й Непалу. За його словами, це ті країни, де невеликий дохід громадян. Тому, коли Росія пропонує цим чоловікам легкий та швидкий заробіток, не пояснюючи куди їх направлять, ті погоджуються.

Більшість урядів держав, де діє мережа російських рекрутерів, публічно засуджують таку діяльність, навіть дипломатично виступають із заявами. Але в країнах з невеликим доходом ті 1,5 – 2 тисячі, які пропонує Кремль, разом з обіцянкою, що це буде не участь в бойових діях, а якась охорона, для частини людей може виглядати привабливо,

– розповів Юсов.