"Москва і Кавказ проти Росії": що "не так" з цими регіонами

Ми продовжуємо збирати дані про російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими чи публічно поховали. Станом на 21 жовтня у нашій базі є 76 637 осіб, за якими є повні відомості, та 400 імен, де є якісь розбіжності. За тиждень кількість визнаних у Росії втрат зросла на 1001 одиницю.

Російський проєкт "Медіазона" та російська служба BBC станом на 25 жовтня давали цифру у 75 382 особи.

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Не втомлююся повторювати, що це найменші втрати вбитими. Ці цифри не показують реальну чисельність втрат (яка в рази більша), але дозволяють вловлювати деякі тенденції. Отож – кілька акцентів.

У Ростові вбиті найманці заповнили цвинтар

1. Низка новин із Ростовської області. Місцеві ЗМІ повідомили, що цвинтар "Ростовський", відкритий у 2019 році, заповнений на 98%. Наразі планують відкрити новий на 80 тисяч поховань. Запитувати "а що сталося?" не будемо, лише зазначимо цікавий факт.

Активісти оглянули один із цвинтарів у регіоні та знайшли понад 80 безхазяйних поховань солдатів. Це близько 5% від загальної кількості публічно виявлених втрат. Враховуючи, що Ростов був одним із піонерів підняття виплат найманцям, подібних поховань може виявитися значно більше, бо людей набирали звідусіль.

Інформація про 44 убитих надійшла з Калмикії. Це одразу збільшило кількість відомих втрат на 25%.

Ціна війни для Росії потихеньку проступає. Ігри з корейцями – не від хорошого життя.

Як Росія залучає солдатів

2. Традиційна рубрика "Москва та Кавказ проти Росії". Столиця та регіони Північного Кавказу беруть участь у війні декоративно.

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За тиждень у Дагестані – 3 убитих (регіон сповз на 23 місце за кількістю зафіксованих втрат в абсолютних числах), у Чечні – 0, в Інгушетії – 0, у Кабардино-Балкарії – 0.

У Москві – 2.

Татарстан – 54. За саміти БРІКС у Казані та інші плюшки для місцевих бонз сплачують кров'ю найманців.

3. За чотири тижні (з 23 вересня по 21 жовтня) кількість публічно визнаних російських втрат убитими становила 4 658. Якщо відкинути старі (близько 800 осіб), то за мінімальними підрахунками російська армія втрачає 3,5 – 3,8 тисячі осіб убитими в місяць. Цю цифру можна сміливо множити на два.

Кремль вирішив до виборів у США не оголошувати нову хвилю масової мобілізації, а максимально застосовувати різні напівприховані заходи для поповнення армії. Як зроблять з мобілізацією – побачимо вже зовсім скоро.

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Лідери за кількістю убитих в абсолютних числах