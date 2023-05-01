Наймолодшій всього 8 років: кількість постраждалих у Павлоградському районі різко зросла

Росіяни атакували Павлоградський район, що на Дніпропетровщині. Спочатку повідомлялося про 25 постраждалих, але їхня кількість, на жаль, зросла.

Розповідаємо на 24 Каналі, що відомо про постраждалих внаслідок ракетного удару по Павлоградському району. Дізнайтеся, в якому вони стані та скільки серед потерпілих дітей.

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Постраждало 5 дітей

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ракетного удару по Павлоградському району постраждало вже 34 людини. Відповідну цифру він назвав о 10:42 1 травня. За словами високопосадовця, серед потерпілих – 5 дітей, наймолодшій з яких усього 8 років.

У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно,

– додав він.

Сергій Лисак також підкреслив, що "російські виродки" продовжують воювати з мирним населенням України.

Що відомо про атаку Павлоградського району

Про її наслідки розповів глава ОВА Сергій Лисак. За словами високопосадовця, військові Повітряного командування "Схід" збили впродовж ночі 7 крилатих ракет ворога. На жаль, не минулося без прильотів. Окупанти атакували Павлоградський район.

Сергій Лисак зазначив, що ворог пошкодив промислове підприємство у Павлограді. На місці спалахнула пожежа, але її рятувальники приборкали.

На місці спалахнула пожежа, але її рятувальники приборкали. Крім того, пошкоджень зазнали 19 багатоповерхівок і 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, а також 5 крамниць.

і 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, а також 5 крамниць. Руйнування зафіксували також у громадах району. Побиті майже 40 будинків у Вербківській і 2 – у Юр'ївській. Також пошкоджена школа у Межиріцькій громаді. Лисак зауважив, що на місцях прильотів працюють відповідні служби.

Ворог випустив 18 ракет

Зауважимо, що російські військові у ніч проти 1 травня атакували Україну 18 крилатими ракетами. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, випустили снаряди окупанти близько 02:30.

До атаки ворог залучив дев'ять Ту-95 у районі Оленєгорська у Мурманській області та два Ту-160 у районі Каспійського моря. Вони випустили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555. Силам ППО вдалося збити 15 з них.