Наймолодшому пасажиру – 17 років, автобус прямував до Польщі: деталі жахливої ДТП на Рівненщині
Джерело:МВС України
У вівторок, 3 травня, на Рівненщині зіткнулися бензовоз і пасажирський автобус. Внаслідок масштабної ДТП загинуло 26 людей. Наймолодшому пасажирові було 17 років.
Деталями моторошної ДТП на Рівненщині поділилися у МВС України. Зокрема вони зазначили, що автобус, який прямував до Польщі, врізався у бензовоз через обгін іншого транспортного засобу.
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У моторошній ДТП загинув 17-річний пасажир автобуса
Так, біля села Ситне Дубенського району не розминулися відразу кілька транспортних засобів. А спричинив масштабну ДТП водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Під час руху дорогою він здійснив маневр обгону, під час якого зіткнувся з бензовозом, адже виїхав на зустрічну смугу. Як зазначають правоохоронці, наразі особу загиблого водія мікроавтобуса встановлюють.
Що ж стосується пасажирського автобуса Setra, то у ньому на момент ДТП перебували 34 пасажири, а також один водій. Сам транспортний засіб їхав до Польщі. Дивом вдалося врятуватися двом пасажирам: один мав підсісти у Бродах, що на Львівщині, а другий – у самому Львові.
Загалом унаслідок масштабної ДТП загинуло 26 людей. Мовиться про 24 пасажирів автобуса, а також водіїв автобуса та мікроавтобуса. Наймолодшому серед пасажирів було усього 17 років, а своє 18-річчя він мав відзначити 12 травня, але у цій моторошній аварії він загинув.
Також відомо, що травмувалося 12 осіб. Мовиться про 11 пасажирів автобуса, а також самого водія бензовоза. Зазначають правоохоронці, що до Польщі їхали пасажири віком від 17 до 69 років.
Крім того, у МВС розповіли, що учасники моторошної автотрощі на Рівненщині з Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей. Спецслужби продовжують свою роботу на місці ДТП. Наразі там зачищають дорожнє полотно. Що стосується руху на ділянці, то його вже повністю відновили.
Самі ж правоохоронці розпочали досудове розслідування. Воно стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, які стали причиною загибелі людей.У МВС зазначили, що отримати інформацію про учасників ДТП на Рівненщині можна за цим номером телефону: 067 675 42 92.
Коротко про ДТП на Рівненщині
- Сталася ДТП 3 травня близько 19:20 біля села Ситне, що у Дубенському районі. По ньому саме проходить траса "Київ – Чоп".
- На місце автотрощі прибули 7 карет швидкої допомоги, 7 автомобілів пожежників, а також 44 рятувальники.
- Автобус Setra, 26 пасажирів якого загинули під час ДТП, курсував за маршрутом "Харків – Зґожелець".
- Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль пів на 11 вечора 3 травня зазначив, пожежу вдалося загасити.
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