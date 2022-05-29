Найновіший російський ПЗРК "Верба" став трофеєм українських воїнів

Зброю українським бійцям постачають не лише країни заходу, а й російські окупанти. Так, новим трофеєм захисників став найновіший російський ПЗРК 9К333 "Верба".

"Вербу" почали створювати у середині 2000-х. На озброєння російській армії такі ПЗРК передали лише через кілька років.

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Українські захисники здобули новий трофей на полі бою

Бійці ЗСУ від початку повномасштабної війни здобули чимало трофеїв:

Зокрема, у березні у звільненому від російських окупантів Гостомелі знайшли кілька пускових установок 9К333 у підбитій техніці ворогів.

Пізніше на околицях звільненого селища Мала Рогань на Харківщині серед знищеної та покинутої бронетехніки загарбників виявили ракети 9М336 для цього ПЗРК.

Окрім цього, нашим військовим вдалося захопити сучасний російський комплект засобів автоматизації стрільців-зенітників 9С935. Ним оснащують операторів переносних зенітних ракетних комплексів, зокрема й "Верби".

ПЗРК "Верба" – результат глибокої модернізації радянського комплексу "Игла". Робота над нею почалася ще у середині двотисячних. Водночас терміни прийняття комплексу на озброєння неодноразово зрушувалися. Перші зразки "Верби" почали надходити у російські війська лише у 2014 році.

Наразі цей ПЗРК є частиною тактичного комплексу протиповітряної оборони "Барнаул-Т". Він інтегрований у загальну систему протиповітряної оборони. "Верба" може отримувати інформацію про повітряні цілі від систем виявлення вищого рівня.

Дивіться фото трофеїв бійців ЗСУ / Фото ЗСУ

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Ворог продовжує втрачати живу силу

Російська армія, яка завжди презентувала себе як "друга у світі", зазнає в Україні колосальних втрат. Станом на 28 травня нашим захисникам вдалося ліквідували вже 30 тисяч ворожих військових. Окрім того, українські бійці знищили купу техніки загарбників:

1330 танків;

3258 бойових броньованих машин;

628 артилерійських систем;

203 реактивні системи залпового вогню;

93 засоби протиповітряної оборони;

207 літаків;

174 гелікоптери;

503 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

116 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2226 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

48 одиниць спеціальної техніки.

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