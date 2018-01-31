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Найпопулярніші імена, якими українці називали новонароджених дітей у 2017 році

18:30, сьогодні 1196 Читать новость на русском
Найпопулярніші дитячі імена в Україні
Найпопулярніші дитячі імена в Україні / Фото з відкритих джерел

Найпопулярнішими іменами, якими українські батьки називали своїх новонароджених дітей у 2017 році, стали Анастасія, Софія, Анна, Артем, Максим та Олександр.

Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає прес-служба Мін'юсту.

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Вже стала доброю традицією підготовка управліннями держреєстрації актів цивільного стану Мін'юсту статистики про найпопулярніші імена, якими українці називають своїх дітей. Минулого року дівчатка найчастіше отримували імена (в порядку зменшення частоти використання) Анастасія, Софія, Анна, Марія, Вікторія, Поліна, Вероніка, Єва, Злата, Мілана та Соломія. Хлопчики – Артем, Максим, Олександр, Дмитро, Владислав, Матвій, Іван, Андрій, Ілля, Назар, Тимофій,
– сказала вона.

У Києві ж найпопулярнішими іменами для новонароджених стали Софія, Марія, Злата, Єва, Катерина, Анастасія, Аліса, Соломія, Мілана, Єлизавета, Артем, Іван, Максим, Марк, Дмитро, Михайло, Олександр, Владислав і Матвій.

Сукманова зазначила, що, крім традиційних імен, українці вибирають і досить незвичні. Серед таких жіночих: Кукла, Золушка, Прінцесса, Мадонна, Олімпіада, Панна, Беллатрисса, Нух, Євлалія, Осійохон, Фаустіна, Керолайн, Япіла, Прісціла, Вевея, Тіссанде, Айяру. Серед чоловічих: Роял, Тіджей, Ярасвєт, Харлампій, Цезар, Крістофор, Джейкоб, Джоні, Кристобал, Конор, Мухаймін, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухамед Алі, Шавкавбек, Родріго, Одіссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

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Чиновниця також нагадала, що по всій Україні діє послуга Мін’юсту з видачі свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку.

"Зараз батькам не потрібно бігати по установам, щоб отримати свідоцтво про народження. Все це можна зробити просто у пологовому. На сьогоднішній день такою послугою можна скористатись у 470 медичних закладах. Від початку цього проекту у січні 2016 року в пологових будинках вже видано близько 250 тисяч свідоцтв про народження дитини", – наголосила заступник Міністра юстиції.

Нагадаємо, найпопулярнішими іменами в Україні у 2016 році стали Анна, Софія, Марія, Єва, Дмитро, Олександр, Іван, Тимур і Артем.

Теги: Новини України Діти Неповнолітні Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
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