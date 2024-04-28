Британія завершила випробування найсмертоноснішого танка Challenger 3, – потужне відео

28 квітня 2024, 21:58
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Джерело:

Міноборони Великої Британії

У Великій Британії заявили, що завершили бойові випробування танка Challenger 3. Він має стати основним танком країни, замінивши Challenger 2.

Україна має 14 танків Challenger 2. Вони відомі 120-міліметровою гарматою L30A1 довжиною 55 калібрів. Українські військові вчилися керувати ними у Великій Британії.

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Цей танк змінить усе

Завдяки підвищеній живучості та нищівній вогневій потужності Challenger 3 може похвалитися вражаючим набором найсучасніших технологій, що робить його найбільш смертоносним і живучим танком, який коли-небудь використовувався британською армією,
– мовиться в повідомленні.

Такий оптимізм небезпідставний. Третя версія бойової машини у серії Challenger має "сучасну башту з більш потужною гладкоствольною гарматою, сумісною з найбільш смертоносними боєприпасами НАТО, а також покращені сенсори, вдосконалену броню і систему активного захисту".

Випробування танка Challenger 3, машина стріляє по цілях із різних відстаней: дивіться відео

Challenger 3 стане основним бойовим танком британської армії і залишиться на озброєнні принаймні до 2040 року. Його випробування пройшли на півночі Німеччини, що не дивно. Виробник танка – Rheinmetall. Контракт із німецьким концерном становить 800 мільйонів фунтів стерлінгів, в його рамках створять робочі місця і в самій Великій Британії. Наразі саме Німеччина є найбільшим торговим партнером Британії на європейському континенті, це дві найбільші економіки Європи.

Танк збирають на заводі компанії Rheinmetall BAE у британському місті Телфорд. І це дає підстави називати його першим повністю британським танком за 22 роки. На сайті "АрміяInform" вказано, що танк має новий композитний пакет бронювання, відомий як EPSON, а також систему активного захисту Trophy, "яка може виявляти та нейтралізувати атаки за лічені секунди".

"Challenger 3 – це надзвичайно вражаючий, надсучасний танк. Він матиме вирішальне значення для боєздатності армії і внеску Великої Британії в НАТО, одночасно діючи як стримуючий фактор для наших супротивників. Бойові стрільби та прогрес у виробництві є свідченням таланту нашої оборонної промисловості, яка допомагає оснастити наших солдатів одним з найбільш смертоносних танків у світі та створює сотні кваліфікованих робочих місць у країні", – сказав міністр оборонних закупівель Джеймс Картлідж.

Цікаво! Здається, Challenger 3 вирішив проблему свого попередника, бо тепер матиме сумісність зі снарядами НАТО. А гармата Challenger 2 використовує неуніфіковані з Альянсом боєприпаси роздільного заряджання. Цей танк потребує окремих боєприпасів, зокрема унікальних HESH. Вони "розмазують" по броні чи поверхні укріплення вибухівку, яка детонує та призводить до її руйнування та утворення на зворотному боці сколу. Тобто уламки самої броні вражають внутрішній об'єм танка чи укриття.
Автор: Ірина Чеботнікова