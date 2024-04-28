Британія завершила випробування найсмертоноснішого танка Challenger 3, – потужне відео

У Великій Британії заявили, що завершили бойові випробування танка Challenger 3. Він має стати основним танком країни, замінивши Challenger 2.

Україна має 14 танків Challenger 2. Вони відомі 120-міліметровою гарматою L30A1 довжиною 55 калібрів. Українські військові вчилися керувати ними у Великій Британії.

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Цей танк змінить усе

Завдяки підвищеній живучості та нищівній вогневій потужності Challenger 3 може похвалитися вражаючим набором найсучасніших технологій, що робить його найбільш смертоносним і живучим танком, який коли-небудь використовувався британською армією,

– мовиться в повідомленні.

Такий оптимізм небезпідставний. Третя версія бойової машини у серії Challenger має "сучасну башту з більш потужною гладкоствольною гарматою, сумісною з найбільш смертоносними боєприпасами НАТО, а також покращені сенсори, вдосконалену броню і систему активного захисту".

Випробування танка Challenger 3, машина стріляє по цілях із різних відстаней: дивіться відео

Challenger 3 стане основним бойовим танком британської армії і залишиться на озброєнні принаймні до 2040 року. Його випробування пройшли на півночі Німеччини, що не дивно. Виробник танка – Rheinmetall. Контракт із німецьким концерном становить 800 мільйонів фунтів стерлінгів, в його рамках створять робочі місця і в самій Великій Британії. Наразі саме Німеччина є найбільшим торговим партнером Британії на європейському континенті, це дві найбільші економіки Європи.

Танк збирають на заводі компанії Rheinmetall BAE у британському місті Телфорд. І це дає підстави називати його першим повністю британським танком за 22 роки. На сайті "АрміяInform" вказано, що танк має новий композитний пакет бронювання, відомий як EPSON, а також систему активного захисту Trophy, "яка може виявляти та нейтралізувати атаки за лічені секунди".

"Challenger 3 – це надзвичайно вражаючий, надсучасний танк. Він матиме вирішальне значення для боєздатності армії і внеску Великої Британії в НАТО, одночасно діючи як стримуючий фактор для наших супротивників. Бойові стрільби та прогрес у виробництві є свідченням таланту нашої оборонної промисловості, яка допомагає оснастити наших солдатів одним з найбільш смертоносних танків у світі та створює сотні кваліфікованих робочих місць у країні", – сказав міністр оборонних закупівель Джеймс Картлідж.