Найсмішніші меми тижня: вакцинатори vs антивакцинатори, "Батько наш – Бандера", старт опалення

Тиждень, що минає, підкинув творцям мемів достатньо тем для творчості. Через посилення карантинних обмежень спалахнули війни у соцмережах між антивакцинаторами та тими, хто отримав щеплення. Хіт "Батько наш – Бандера" набирає популярності. А через похолодання українці витягли теплі речі та сподіваються, що батареї будуть гарячими.

24 канал постарався зібрати для читачів найсмішніші та найбільш актуальні меми.

До теми Як меми допомагають впоратися зі стресом під час пандемії COVID-19

Війна вакцинаторів з антивакцинаторами

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень. Тепер потрапити у потяг, літак або автобус можна лише з ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом. Через це на вокзалах та автостанціях спалахнули чимало конфліктів та навіть пролились сльози через скасовані подорожі.

Зростання захворюваності також підштовхнуло владу у багатьох областях ввести "червоний" рівень обмежень. Через такі умови та рамки суперечки "вакцинуватись – чи не вакцинуватись" перейшли на новий рівень в інтернеті. Аргументи сторони наводять різні, і деякі з них – через безглуздя – варті того, аби потрапити у меми.



Чипування – частий аргумент антивакцинаторів / Зображення Michael Savchyn з "Мемаграм"

Без сертифікатів жити дедалі важче / Зображення GONI Мемаси

Бізнес роблять навіть на імунізації / Зображення GONI Мемаси

Війни у соцмережах тривають / Зображення GONI Мемаси

Виникають нові скоромовки / Зображення GONI Мемаси

Новий привід для припинення стосунків / Зображення зі сторінки "Баба і кіт"

"Батько наш – Бандера"

Київські школярі потролили проросійську вчительку, виконавши пісню "Батько наш – Бандера". Флешмоб миттєво розлетівся мережею і пісня перетворилась на хіт, який став лідером пошуку у Google.

Українська пісня долинула навіть до держави-агресорки. Через такі логічні вподобання українців у Росії "запалало".

Пісня про Бандеру дійшла до Москви /Скриншот з сайту

В Україні – новий хіт / Зображення з "Мемаграм"

Українська пісня не має кордонів / Зображення Захара Клименка, з "Мемаграм"

Хрещений батько – Бандера / Зображення Sasha Podufalov, з "Мемаграм"

Непогано, якби це було реальністю / Зображення GONI Мемаси

Нехай пісня лунає гучніше / Зображення зі сторінки "Баба і кіт"

Опалювальний сезон

Стовпчики термометрів опускаються дедалі нижче, а в квартирах українців – значно холодніше. Люди повитягали з шаф теплі речі та зимові ковдри, з надією торкаючись до холодних батарей. Комусь вже пощастило і опалювальний сезон успішно стартував.

Тим часом, ожили і чати ОСББ – відродились суперечки між тими, кому гаряче і тими, хто замерзає.

Все тут В Україні розпочинається опалювальний сезон 2021 – 2022: коли й де увімкнуть тепло

Час витягувати теплі ковдри / Зображення Sasha Podufalov, з "Мемаграм"

Біль опалювального сезону / Зображення GONI Мемаси

Можливо, справді краще взяти обігрівач? / Зображення зі сторінки "Баба і кіт"

А наостанок просто пропонуємо переглянути відео, на яке можна дивитись вічно – як розпадається Кремль: