Найсмішніші меми тижня: вакцинальна тисяча, космічні ціни на проїзд, Україна в плей-офф
Джерело:24 канал
Тиждень, що минає, був багатий події – як позитивні, так і не дуже. Чого лише вартувала новина про "тисячу за вакцинацію", анонсована Зеленським. Крім того, матч України з Боснією й Герцеговиною додав тем для жартів, а також – сивих волосин. Ба більше, українці навіть знайшли позитивні моменти у підвищенні цін на транспорт у Києві.
24 канал зібрав смішні та актуальні меми, які створили українці цього тижня.
Читайте також Реванш за Полтаву: як соцмережі реагують на ймовірний приїзд військових Швеції та Британії
Тисяча Зеленського
Президент Володимир анонсував, що кожен українець, який повністю вакцинувався проти COVID-19 зможе отримати 1 000 гривень через застосунок чи портал Дія.
Однак, крім стимулу до вакцинації, таке рішення має підтримати культурну сферу. Річ у тім, що гроші даватимуть не готівкою, а так званим сертифікатом, за який українці зможуть купити абонемент у спортзал, басейн чи фітнес-клуб, квиток у музей, театр чи на концерт, або витратити на подорожі всередині країни.
Ймовірно, такий крок змусив противників вакцинації замислитись.
Антивакцинатори задумались / Фото з фейсбуку "Мемаграм"
Важкий вибір / Фото з фейсбуку Вадима Дідика
Тисяча за вакцинацією / Фото Олександра Голобуцького
Натовп за тисячею / Фото "Мемаграм"
Всі – на вакцинацію / Фото з фейсбуку YU R KO
Користувачі мережі зауважили, що ідея роздавати тисячу не нова. І започаткувала її ще на початку 2000 років Юлія Тимошенко. Тоді вона вигадала ідею щодо виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. Українці жартують, що, ймовірно, Зеленський знайшов "юлін записник".
"Юліна ідея" / Фото Олександра Бабака
"Хитрий план" / Фото Яна Доброносова
Важкий вибір / Фото "Баба і кіт"
Проїзд по 20 гривень
У Києві суттєво піднесуть ціни на транспорт. Разовий квиток становитиме 20 гривень. А це, на хвилинку, "кілограм яловичини за цінами Тищенка". За карткою киянина проїзд буде трохи дешевшим – 12 гривень. Вартість квитка піднімуть у всіх видах транспорту: метро, трамваї, тролейбусі та автобусі.
Українці не можуть стримати обурення, однак і не і пожартувати можливості не втрачають.
"Своїм ходом" / Фото Оксани Шиян
Європейські ціни / Фото Володимира Попова
Однак не спішіть засмучуватись. Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що до кінця опалювального сезону вартість проїзду не підвищуватимуть.
Кияни радіють відтермінуванню подорожчання проїзду / Фото "Мемаграм"
Фото Івана Марунича
Україна вийшла до плей-оф
Цього тижня Україна продовжувала боротьбу за вихід на чемпіонат світу. Наша команда обіграла Боснію й Герцовину – 2:0 та вийшла до плей-оф відбору на ЧС-2022. Пощастило, оскільки Франція виграла у Фінляндії – 2:0.
Хоча під час першого тайму українські фанати ледь не посивіли, у другому ситуація нормалізувалась. Олександр Зінченко відправив м'яч у порожні ворота, а добив боснійців Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч.
"Випускайте Довбика" / Фото "Мемаграм"
"Довбик та Зіна тащать" / Фото Дмитра Коваленка
Довбик рятує ситуацію / Фото "Мемаграм"
Тільки перемога / Фото Олексія Андрущенка
До речі, подейкують, що після матчу збірної депозит "тисячі за вакцинацію" розширять. Зокрема, на корвалол та фарбу для волосся.
Українці ледь не посивіли / Фото "Мемаграм"
Під час матчу всі шукали корвалол / Фото "Мемаграм"
У Раді запахло смаленим
У Верховній Раді під час засідання 18 листопада загорівся та почав плавитися пульт для голосування. Дим розповсюдився по сесійній залі, але займання швидко погасили.
У мережі жартують, що пульт не витримав турборежиму.
У Раді горіла кнопка для голосування, дивіться відео:
У мережі знайшли порівняння / Фото Олексія Смілика
Хто влаштував пожежу? / Фото Володимира Попова
Гарного дня та веселого настрою!