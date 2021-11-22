Найсмішніші меми тижня: вакцинальна тисяча, космічні ціни на проїзд, Україна в плей-офф

Тиждень, що минає, був багатий події – як позитивні, так і не дуже. Чого лише вартувала новина про "тисячу за вакцинацію", анонсована Зеленським. Крім того, матч України з Боснією й Герцеговиною додав тем для жартів, а також – сивих волосин. Ба більше, українці навіть знайшли позитивні моменти у підвищенні цін на транспорт у Києві.

24 канал зібрав смішні та актуальні меми, які створили українці цього тижня.

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Тисяча Зеленського

Президент Володимир анонсував, що кожен українець, який повністю вакцинувався проти COVID-19 зможе отримати 1 000 гривень через застосунок чи портал Дія.

Однак, крім стимулу до вакцинації, таке рішення має підтримати культурну сферу. Річ у тім, що гроші даватимуть не готівкою, а так званим сертифікатом, за який українці зможуть купити абонемент у спортзал, басейн чи фітнес-клуб, квиток у музей, театр чи на концерт, або витратити на подорожі всередині країни.

Ймовірно, такий крок змусив противників вакцинації замислитись.



Антивакцинатори задумались / Фото з фейсбуку "Мемаграм"



Важкий вибір / Фото з фейсбуку Вадима Дідика



Тисяча за вакцинацією / Фото Олександра Голобуцького



Натовп за тисячею / Фото "Мемаграм"

Всі – на вакцинацію / Фото з фейсбуку YU R KO

Користувачі мережі зауважили, що ідея роздавати тисячу не нова. І започаткувала її ще на початку 2000 років Юлія Тимошенко. Тоді вона вигадала ідею щодо виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. Українці жартують, що, ймовірно, Зеленський знайшов "юлін записник".



"Юліна ідея" / Фото Олександра Бабака



"Хитрий план" / Фото Яна Доброносова



Важкий вибір / Фото "Баба і кіт"

Проїзд по 20 гривень

У Києві суттєво піднесуть ціни на транспорт. Разовий квиток становитиме 20 гривень. А це, на хвилинку, "кілограм яловичини за цінами Тищенка". За карткою киянина проїзд буде трохи дешевшим – 12 гривень. Вартість квитка піднімуть у всіх видах транспорту: метро, трамваї, тролейбусі та автобусі. Українці не можуть стримати обурення, однак і не і пожартувати можливості не втрачають.

"Своїм ходом" / Фото Оксани Шиян

Європейські ціни / Фото Володимира Попова Однак не спішіть засмучуватись. Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що до кінця опалювального сезону вартість проїзду не підвищуватимуть.

Кияни радіють відтермінуванню подорожчання проїзду / Фото "Мемаграм"

Фото Івана Марунича Україна вийшла до плей-оф

Цього тижня Україна продовжувала боротьбу за вихід на чемпіонат світу. Наша команда обіграла Боснію й Герцовину – 2:0 та вийшла до плей-оф відбору на ЧС-2022. Пощастило, оскільки Франція виграла у Фінляндії – 2:0.

Хоча під час першого тайму українські фанати ледь не посивіли, у другому ситуація нормалізувалась. Олександр Зінченко відправив м'яч у порожні ворота, а добив боснійців Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч.



"Випускайте Довбика" / Фото "Мемаграм"



"Довбик та Зіна тащать" / Фото Дмитра Коваленка



Довбик рятує ситуацію / Фото "Мемаграм"



Тільки перемога / Фото Олексія Андрущенка

До речі, подейкують, що після матчу збірної депозит "тисячі за вакцинацію" розширять. Зокрема, на корвалол та фарбу для волосся.



Українці ледь не посивіли / Фото "Мемаграм"



Під час матчу всі шукали корвалол / Фото "Мемаграм"

У Раді запахло смаленим