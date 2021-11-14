Найсмішніші меми тижня: життя з QR-кодами, наступ мігрантів на кордонах, диктант від Андруховича

Минулий тиждень був наповнений багатьма як серйозними, так і не дуже – подіями. Українці звикають до жортких карантинних обмежень: доступ у багато місць без сертифікатів закритий. У День писемності писали радіодиктант разом з Юрієм Андруховичем. А головною темою новин залишається криза з мігрантами. які такують кордони західних держав.

24 канал спробував зібрати найсмішніші та найбільш актуальні меми цього тижня.

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Швидкий радіодиктант від Юрія Андруховича

День української писемності та мови традиційно відзначають 9 листопада вже 23 роки поспіль. Вранці усі, хто хотіли перевірити свої знання рідної мови, взяли ручки та папір і заходились писати радіодиктант.



199 слів диктував відомий український письменник Юрій Андрухович. Текст усім сподобався, проте за темпом встигав далеко не кожен. Особливо важко було тим, хто давно проміняв ручку на клавіатуру.

За Андруховичем встигали далеко не всі/ Зображення Дмитра Коваленка

Правильний підхід/ Зображення зі сторінки "Мемаграм"

Найшвидші – у світі, Андрухович – у списку/ Зображення Вадима Дідика

Без сертифікатів – зась

В Україні багато областей потрапили в червону зону. Тепер без ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів нема куди піти, окрім супермаркетів та аптек. Поліція активно полює на підприємливих медиків та інших умільців, які налагодили торгівлю "коронавірусними документами".

Тим часом українці поділились на два табори: антивакцинаторів і тих, хто вже давно може похвалитись сертифікатом, згенерованим у Дії. Війна між цими таборами у соцмережах та під час сімейних зборів вражає своїми масштабами.

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З'явився ще один критерій для обрання пари/ Зображення зі сторінки "Баба і кіт"

Конституція зараз дуже популярна / Фото зі сторінки "Мемаграм"

Очевидний стимул вакцинуватись/ Фото Дмитра Коваленка

Коли QR-код справді під рукою, тобто на руці/ Зображення Івана Сергеєва

Нові вимоги торгового бізнесу/ Зображення Олени Шиян

Покарання за недотримання карантину/ Фото зі сторінки "Баба і кіт"

Реалії життя / Зображення зі сторінки "Баба і кіт"

Нові вимоги/ Зображення "Баба і кіт"

Міграційна криза на кордонах

Актуально Лукашенківська сага: чи торкнеться криза України

Тисячі мігрантів зібрались біля польського кордону з боку Білорусі. Нелегали постійно пробують прориватись на територію Польщі, де охорону порядку забезпечують прикордонники, поліцейські та військові.

Західні країни б'ють на сполох, а білоруський диктатор Лукашенко скаржиться на сусідів главі Кремля Володимиру Путіну. Мовляв, самі накликали нелегалів, а тепер не впускають. Інтернет-користувачі порівняли навалу мігрантів з "Північним потоком-3".

Ось такий він "Північний потік-3"/ Фото зі сторінки "Баба і кіт"

Новий "людинопровід"/ Зображення зі сторінки "Баба і кіт"

Ситуація на кордоні/ Зображення зі сторінки "Баба і кіт"

Нові актуальні проблеми у політиків/ Зображення Олексія Голобуцького

Свято наближається

Перегляньте Якою буде погода на Новий рік та Різдво: прогноз від синоптиків

Попри усі клопоти та проблеми, тішить те, що наближаються зимові свята. Вітрини магазинів уже убрались у новорічні декорації, а на прилавках побільшало апельсинів та мандаринок. Творці мемів теж готуються до свят і починають дарувати зимовий настрій.

Час мандаринок настав/ Фото зі сторінки "Баба і кіт"

Планувати слід заздалегідь/ Зображення Другої приватної мемарні