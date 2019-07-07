Найсмішніші меми тижня: дематюкаріс, географічне невігластво, столітня боротьба США за аеропорти

У Раді зареєстрували законопроект "Про протидію лихослів'ю", його авторка Ольга Богомолець та її ініціатива стали головними об'єктами для глузувань. Зеленський і його команда не дружать з географією? Трамп вкотре оконфузився, цього разу показав своє "знання" історії. Шедеври передвиборчої агітації.

Дематюкація головного мозку

Цікаво: Законопроект про дематюкацію: що кажуть про нього українські митці

Нардеп Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про протидію лихослів’ю". У народі його відразу почали називати "законопроектом про дематюкацію". На документ, який може обмежити матюки у публічному просторі України, бурхливо зреагували користувачі соціальних мереж. Народнга творчість вилилась у жарти і кумедні меми.

Обережно! У дописах може міститися ненормативна лексика, 18+



















Соцмережі бурхливо відреагували на законопроект про дематюкацію

- КУРВО, НЕ МАТЕРИСЬ!

- БЛЯ?

- ТИ З ЯКОЇ КРАЇНИ, ХЛОПЧЕ?

- БЛЯ?

- ЩОСЬ Я НІКОЛИ НЕ ЧУВ ПРО КРАЇНУ "БЛЯ", ВОНИ МАТЮКАЮТЬСЯ В "БЛЯ"?

- БЛЯ?

- МАТЮКНИСЬ, МАТЮКНИСЬ ЩЕ РАЗ, НАСЕРУ Я ТВОЇЙ МАТЕРІ І Я КЛЯНУСЬ БУЛАВОЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТВІЙ НІЦ МОЗОК ВИЛЕТИТЬ ЯК БДЖОЛА ЮЩЕНКА!

- ТАК! pic.twitter.com/Md0IWjPBB3 — Пан 3й тст (@DFENS3000) 3 липня 2019 р.

У Ольги Богомолец обширная дематюкация головного мозга. — krokokodil (@kokokrokokoko) 3 липня 2019 р.





Проблеми зі столицями в президента і його раті

Читайте також: Путіну встановили надгробок під Києвом: цікаве фото

Прес-служба президента України у повідомленні переплутала столицю Канади, вказавши замість міста Оттави інше, – Торонто. У повідомленні на офіційному сайті президента йшлося, що "глава держави візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройде в столиці Канади – Торонто".

Насправді столицею Канади є Оттава.Пізніше прес-служба виправила помилку і вказала, що "Торонто є найбільшим містом Канади та столицею провінції Онтаріо".

У соцмережах продовжують жартувати з такого невігластва.









Жарти про невігластво Зеленського

Трамп і його проблеми з історією

Читайте також: Який ти герой фільму, коли спиш: смішні картинки про пози сну

Американський президент Дональд Трамп під час промови з нагоди Дня незалежності США здивував розповіддю, як американська армія захоплювала аеропорти у боях проти британської колоніальної армії у 18 столітті.

Очільник Білого дому нагадав про визначні події під час війни за незалежність, зокрема вказав: "Наша армія контролювала повітря, утримувала фортеці, брала штурмом аеропорти, робила все, що мала робити". З цього приводу соцмережі інтенсивно почали поповнюватись народною творчістю. Безліч фотожаб викладають під хештегом #RevolutionaryWarAirportStories — історії про аеропорти революційної війни.

Битва за багаж (1776 рік). Велика кількість життів була втрачена. І валіз також. Деякі кажуть, що це була найгірша різанина, яку вони коли-небудь бачили,

– потролив Трампа один з користувачів.

#RevolutionaryWarAirportStories

The Battle of Baggage Claim (1776)

Many Lives were lost. And Bags too. Some people are saying it was the worst massacre they had ever seen.



Art from @Acyn pic.twitter.com/ZuKfgy3ghd — Covfefe Jones- King Of Shade (@King_Of_Shade) 5 липня 2019 р.

#RevolutionaryWarAirportStories

Dearest Martha

As we await boarding at Dulles I have found one of my soldiers who likes to be called "THE DONALD" has contracted the bone spur and has decided to fly standby. I am most certain we will not see him in battle. pic.twitter.com/ZjKNY3Acr3 — Jay Rodney Rhodes (@jayrodney21) 5 липня 2019 р.

Більше кумедних жартів – дивіться тут.

Жорстока і безпощадна передвиборча агітація

Читайте також: Фура з свинячими тушами перекинулася на дорозі, люди почали красти м'ясо: фото і відео 18+

Вибори вже на носі, а тому кандидати в депутати агітують голосувати за них як тільки можуть. Часом доходить до повного абсурду. Приміром, у місті Козова, що на Тернопільщині, за сприяння кандидата Івана Чайковського відкрили 10-метрову статую Ісуса Христа, на якій написано, хто її оплатив. Ще 10 таких же, 10-метрових статуй кандидат збирається відкрити у населених пунктах, де його приватна компанія обробляє землю.



Статуя Ісуса – приклад абсурдної і незаконної агітації на Тернопільщині

А в Умані Умані, що на Черкащині, встановили світломузичні фонтани, на яких за допомогою світлових елементів вказано, що їх відкрили за підтримки кандидата Антона Яценка. Він балотується по округу №200 від партії "Відродження". Фонтан ще й вміє проектувати обличчя Яценка.



Фонтан з обличчям кандидата

Ще більше передвиборчого трешу, яким діляться користувачі соцмереж.



У соцмережах жартують із передвиборчої агітації кандидатів

За "Аграрну партію" тепер агітує Олег Винник, у соцмережах жартують про це