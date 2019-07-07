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      Найсмішніші меми тижня: дематюкаріс, географічне невігластво, столітня боротьба США за аеропорти

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      У Раді зареєстрували законопроект "Про протидію лихослів'ю", його авторка Ольга Богомолець та її ініціатива стали головними об'єктами для глузувань. Зеленський і його команда не дружать з географією? Трамп вкотре оконфузився, цього разу показав своє "знання" історії. Шедеври передвиборчої агітації.

      Дематюкація головного мозку

      Цікаво: Законопроект про дематюкацію: що кажуть про нього українські митці

      Нардеп Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про протидію лихослів’ю". У народі його відразу почали називати "законопроектом про дематюкацію". На документ, який може обмежити матюки у публічному просторі України, бурхливо зреагували користувачі соціальних мереж. Народнга творчість вилилась у жарти і кумедні меми.

      Обережно! У дописах може міститися ненормативна лексика, 18+

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      Соцмережі бурхливо відреагували на законопроект про дематюкацію

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      Проблеми зі столицями в президента і його раті

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      Прес-служба президента України у повідомленні переплутала столицю Канади, вказавши замість міста Оттави інше, – Торонто. У повідомленні на офіційному сайті президента йшлося, що "глава держави візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройде в столиці Канади – Торонто". 

      Насправді столицею Канади є Оттава.Пізніше прес-служба виправила помилку і вказала, що "Торонто є найбільшим містом Канади та столицею провінції Онтаріо".

      У соцмережах продовжують жартувати з такого невігластва.

      Зеленський географія
      меми жарти Зеленський географія
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      Жарти про невігластво Зеленського 

      Трамп і його проблеми з історією

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      Американський президент Дональд Трамп під час промови з нагоди Дня незалежності США здивував розповіддю, як американська армія захоплювала аеропорти у боях проти британської колоніальної армії у 18 столітті.

      Очільник Білого дому нагадав про визначні події під час війни за незалежність, зокрема вказав: "Наша армія контролювала повітря, утримувала фортеці, брала штурмом аеропорти, робила все, що мала робити". З цього приводу соцмережі інтенсивно почали поповнюватись народною творчістю. Безліч фотожаб викладають під хештегом #RevolutionaryWarAirportStories — історії про аеропорти революційної війни.

      Битва за багаж (1776 рік). Велика кількість життів була втрачена. І валіз також. Деякі кажуть, що це була найгірша різанина, яку вони коли-небудь бачили,
      – потролив Трампа один з користувачів.

      Більше кумедних жартів – дивіться тут.

      Жорстока і безпощадна передвиборча агітація

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      Вибори вже на носі, а тому кандидати в депутати агітують голосувати за них як тільки можуть. Часом доходить до повного абсурду. Приміром, у місті Козова, що на Тернопільщині, за сприяння кандидата Івана Чайковського відкрили 10-метрову статую Ісуса Христа, на якій написано, хто її оплатив. Ще 10 таких же, 10-метрових статуй кандидат збирається відкрити у населених пунктах, де його приватна компанія обробляє землю.

      статуя Ісуса
      Статуя Ісуса – приклад абсурдної і незаконної агітації на Тернопільщині

      А в Умані Умані, що на Черкащині, встановили світломузичні фонтани, на яких за допомогою світлових елементів вказано, що їх відкрили за підтримки кандидата Антона Яценка. Він балотується по округу №200 від партії "Відродження". Фонтан ще й вміє проектувати обличчя Яценка.

      фонтан жарти вибори
      Фонтан з обличчям кандидата

      Ще більше передвиборчого трешу, яким діляться користувачі соцмереж.

      жарти вибори агітація
      У соцмережах жартують із передвиборчої агітації кандидатів

      За "Аграрну партію" тепер агітує Олег Винник, у соцмережах жартують про це

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      Теги: Курйозні новини Меми Мережа Законопроект про дематюкацію
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