Найсмішніші меми тижня: дематюкаріс, географічне невігластво, столітня боротьба США за аеропорти
У Раді зареєстрували законопроект "Про протидію лихослів'ю", його авторка Ольга Богомолець та її ініціатива стали головними об'єктами для глузувань. Зеленський і його команда не дружать з географією? Трамп вкотре оконфузився, цього разу показав своє "знання" історії. Шедеври передвиборчої агітації.
Дематюкація головного мозку
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Нардеп Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про протидію лихослів’ю". У народі його відразу почали називати "законопроектом про дематюкацію". На документ, який може обмежити матюки у публічному просторі України, бурхливо зреагували користувачі соціальних мереж. Народнга творчість вилилась у жарти і кумедні меми.
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Соцмережі бурхливо відреагували на законопроект про дематюкацію
Проблеми зі столицями в президента і його раті
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Прес-служба президента України у повідомленні переплутала столицю Канади, вказавши замість міста Оттави інше, – Торонто. У повідомленні на офіційному сайті президента йшлося, що "глава держави візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройде в столиці Канади – Торонто".
Насправді столицею Канади є Оттава.Пізніше прес-служба виправила помилку і вказала, що "Торонто є найбільшим містом Канади та столицею провінції Онтаріо".
У соцмережах продовжують жартувати з такого невігластва.
Жарти про невігластво Зеленського
Трамп і його проблеми з історією
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Американський президент Дональд Трамп під час промови з нагоди Дня незалежності США здивував розповіддю, як американська армія захоплювала аеропорти у боях проти британської колоніальної армії у 18 столітті.
Очільник Білого дому нагадав про визначні події під час війни за незалежність, зокрема вказав: "Наша армія контролювала повітря, утримувала фортеці, брала штурмом аеропорти, робила все, що мала робити". З цього приводу соцмережі інтенсивно почали поповнюватись народною творчістю. Безліч фотожаб викладають під хештегом #RevolutionaryWarAirportStories — історії про аеропорти революційної війни.
Битва за багаж (1776 рік). Велика кількість життів була втрачена. І валіз також. Деякі кажуть, що це була найгірша різанина, яку вони коли-небудь бачили,
– потролив Трампа один з користувачів.
Більше кумедних жартів – дивіться тут.
Жорстока і безпощадна передвиборча агітація
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Вибори вже на носі, а тому кандидати в депутати агітують голосувати за них як тільки можуть. Часом доходить до повного абсурду. Приміром, у місті Козова, що на Тернопільщині, за сприяння кандидата Івана Чайковського відкрили 10-метрову статую Ісуса Христа, на якій написано, хто її оплатив. Ще 10 таких же, 10-метрових статуй кандидат збирається відкрити у населених пунктах, де його приватна компанія обробляє землю.
Статуя Ісуса – приклад абсурдної і незаконної агітації на Тернопільщині
А в Умані Умані, що на Черкащині, встановили світломузичні фонтани, на яких за допомогою світлових елементів вказано, що їх відкрили за підтримки кандидата Антона Яценка. Він балотується по округу №200 від партії "Відродження". Фонтан ще й вміє проектувати обличчя Яценка.
Фонтан з обличчям кандидата
Ще більше передвиборчого трешу, яким діляться користувачі соцмереж.
У соцмережах жартують із передвиборчої агітації кандидатів
За "Аграрну партію" тепер агітує Олег Винник, у соцмережах жартують про це