Законопроект про дематюкацію: що кажуть про нього українські митці

Нардеп Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про протидію лихослів’ю". У народі його відразу почали називати "законопроектом про дематюкацію". Цей закон має стосуватися публічних осіб, громадського простору та ЗМІ. Що думають про ініціативу Богомолець українські митці – читайте далі.

Митці – люди публічні, а отже законопроект Богомолець, який у перспективі може стати законом, стосується і їх. Так, за вживання лайливих слів нардеп пропонує штрафувати порушників. Чи до вподоби українським культурним діячам така законотворчість.

Сергій Жадан

Так, відомий український письменник Сергій Жадан коротко написав у своєму Facebook, що думає про ініціативу Ольги Богомолець. Він написав: "Кожен справжній комсомолець вболіва за Богомолець!". До допису він додав власну пісню із лайливою назвою "За**али!".

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Зазначимо, що і в поезії, і в прозі Жадана часто можна зустріти матюки.

Ірена Карпа

Українська письменниця, співачка і перша секретарка з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа висловилася про законопроект про дематюкацію в авторській колонці "Німецької хвилі".

Відібрати в українців лайку – це як відібрати борщ. Дорогі сусіди вже намагалися це зробити з борщем і варениками (гляньте російські державні проморолики), то не треба їм безплатно віддавати й матюки,

– пише Карпа.

Письменниця додає, що такі "окозамилювальні закони" зазвичай з’являються тоді, коли "українському політикуму треба приховати щось справді аморальне: корупцію, кумівство, розкрадання, схемки".

"Щойно Кабмін затвердить список "заборонених слів", авторка законопроекту має вийти до трибуни і голосно, з дикцією та інтонацією, продекламувати весь список", – жартівливо додає Ірена Карпа.

Андрій Любка

Письменник Андрій Любка взагалі вважає, що така ініціатива Ольги Богомолець є нічим іншим, як першим кроком до диктатури.

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"Законопроект Богомолець про заборону матюків – це крок до диктатури. Бо з чинним преЗе!дентом утриматися від лихослів'я нам точно не світить", – пише він.

Андрій Бондар

Український поет і публіцист Андрій Бондар вважає, що такі "закони" – не про духовність чи культуру, а про те, щоби "каструвати в цього народу його життєві сили й відмовити йому у найпростішій речі – сексуальному житті".

Обережно, ненормативна лексика – 18+

Юрій Винничук

Письменник Юрій Винничук вважає, що поява такого законопроекту у парламенті є свідченням дуже низького рівня інтелекту його авторки.

Кому ж як не Ользі Богомолець личило кинутися в бій проти матюків! Ну, не Інні ж Богохульській.

До чого такий закон може призвести? Ну, наприклад до того, що будуть карати за "Путін-х*йло"… Це навіть не смішно. Зате смішно, коли нардепка каже, що українці ніколи не лаялись і не вживали лайку нижче пояса,

– пише він.

Лесь Подерев’янський

Український автор сатиричних п’єс та художник Лесь Подерв’янський, який полюбляє використовувати гостре слівце, цим же гострим слівцем прокоментував законопроект Богомолець.

"За дорученням Леся Подерв’янського передаю всім українським ЗМІ, яких у відповідь на прохання про коментар щодо антиматюкового закону метр послав нах*й", – написав у Facebook від імені митця журналіст Айдер Муждабаєв.

Олександр Ірванець

Український письменник і драматург Олександр Ірванець на законопроект про дематюкацію відреагував декількома короткими жартівливими віршами.

Де твоя, народе, мова?

Кажуть: а оно вона –

Солов'їна, калинова,

Ще й дематюкована!

– йдеться в одному з них.

Обережно, ненормативна лексика, 18+

Остап Українець

Перекладач Остап Українець теж висловився стосовно запропонованого Богомолець закопроекту проти лихослів’я".

"Нецензурної лексики не існує.Її не існує, оскільки в Україні не існує цензури, яка верифікує дискурс на предмет відповідності заданим нормам. Будь-яка спроба офіційного визначення нецензурної лексики є спробою встановлення цензури і порушення свободи слова. Крапка. Матюків не існує.

Матюки є соціокультурним конструктом, а не об'єктивною реалією мови", – написав він.

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