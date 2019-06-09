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      Найсмішніші меми тижня: тролінг по-президентськи, погані Гени та нове обличчя Кучми

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      Найсмішніші меми тижня в Україні
      Найсмішніші меми тижня в Україні / Колаж 24 каналу

      Порошенко "викрав сервери" з АП, Зеленський помстився – "викрав" шматок промови Порошенка. Тим часом в українській політиці з'явилися "нові обличчя" – щоправда, зі старими прізвищами. Українським користувачам соцмереж було над над чим жартувати протягом минулого тижня. Ще й так, що епічний ляп Трампа про Місяць як частину Марса майже оминули увагою. Найцікавіші курйози тижня – у добірці 24 каналу.

      "Помста" президента, або Шаурма – сервера – промова

      Не встигли українці забути про розрекламовану шостим президентом України шаурму та начебто викрадені п'ятим президентом сервери з АП, як президентські протистояння народили нові підстави посміятися.

      До слова, на цьому ж тижні минув День журналіста: ось вам підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі

      Почалося все з того, що прес-секретар п'ятого президента звинуватив шостого президента у плагіаті. Мовляв, Зеленський поцупив частину промови у Порошенка. 

      Зеленський
      Шаурма згодиться і на дипломатичному фронті (на фото – Зеленський та Юнкер у Брюсселі)

      Зеленський і справді на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі використав цілий абзац, який Порошенко виголосив на з'їзді партії "Європейська Солідарність".

      Дипломатія
      Ще дрібка про дипломатію: Володимира Зеленського у соцмережах порівняли з Ніною Хрущовою – за аж надто вільний стиль одягу на офіційних міжнародних зустрічах

      Спершу у Зеленського звинуватили МЗС у підставі і підпільній співпраці з Порошенком, але згодом охололи і віджартувалися: мовляв, так добре ж, що після зміни влади позиція України як держави у важливих питаннях незмінна.

      Зеленський
      Не обійшлося без курйозів на з'їзді "Слуги народів", та ще й таких, що мешканці села Осій занервували...

      Закінчилася історія з "краденою промовою". як водиться, жартом: Володимир Зеленський на початку з'їзду партії "Слуга народу" в Києві "перепитав" присутніх, чи ця промова – точно його промова, а може раптом і вона належить Петру Порошенку?

      Зеленський
      Порошенко – так Порошенко

      "Ми вам покажем", або Нові обличчя у старих списках

      На цьому тижні багато говорили про призначення другого президента (так, ми знову про президента) Леоніда Кучми представником України в мінському процесі, в Тристоронній контактній групі. 

      Читайте також: Перли ЗНО-2019: Мене надихає підтримка мого кота

      І таки досить багато українців були здивовані побачити це "нове обличчя" у публічному полі української політики. Вкотре.

      Кучма
      Янукович чекає: Кучма ж уже повернувся в політику, чом би й самому не сподіватися?

      Кучма
      Ось такі вони, нові обличчя

      Але не президентами єдиними. Під кінець тижня політичні партії почали активно проводити з'їзди та проголошувати перші десятки, двадцятки, а то й тридцятки (коли тридцятий номер Сергій Притула, гріх на меншій цифрі зупинятися).

      Партії
      Самі списки жартівники ще не встигли обіграти, але вже до цього готуються

      Особливий резонанс викликали, що цікаво, не найбільш відомі партії, а сильні й готові щось показати. Ну, щонайменше – за їх словами.

      Партія
      Україна завмерла в очікуванні: а що ж там?

      Однозначно можна зауважити: суспільний запит на нові обличчя в політиці тримається на дуже високому рівні.

      "Погані Гени" української політики

      Міський голова Одеси Геннадій Труханов та міський голова Харкова Геннадій Кернес об'єднали свої зусилля, щоб балотуватися до Верховної Ради. Робитимуть вони це за допомогою партії "Довіряй ділам". 

      Нічого особистого – просто реакція соцмереж:

      Три слова про Трампа: Місяць, Марс, дракаріс

      Президент США написав у Twitter (ві це любить робити) фразу, яку можна зрозуміти як констатацію того, що Місяць є частиною Марсу.

      Трамп
      Цитата: "Марс (частиною якого є Місяць)"

      Ну і, власне, що тут скажеш?

      Трамп

      Пухнастиків у стрічку, ну бо куди ж без кота?

      До трьох речей, на які можна дивитися, давно можна додавати четверту – котиків. Причому в усіх можливих іпостасях та процесах...

      Кіт
      Не в котах щастя, а у їхній кількості

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Слуга народу Європейська солідарність Петро Порошенко Новини України Меми Курйозні новини Карикатура Леонід Кучма Геннадій Кернес Геннадій Труханов Дональд Трамп Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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