Найважливіші перші кроки, – глава ВАКС про прогресивність антикорупційного законодавства
Джерело:24 канал
В Україні вже 7 років триває антикорупційна реформа. Українське законодавство в цьому напрямку прогресує.
Наша держава робить важливі перші кроки. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич.
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Танасевич: Антикорупційна діяльність – складний механізм
За її словами, антикорупційна діяльність – складний механізм, до якого залучені сотні осіб. Тому, говорячи про прогресивність, потрібно згадати про:
- запровадження системи електронного декларування;
- заходи щодо моніторингу способу життя осіб, які виконують функції держави та місцевого самоврядування;
- про запровадження системи Prozorro під час проведення державних закупівель.
Це все – найпринциповіші, найважливіші перші кроки, які зробили в Україні,
– наголосила Танасевич.
Упродовж останніх 7 років, як зауважила глава ВАКС, Україна перемістилася в рейтингу країн за індексом сприйняття корупції, який формує Transparency International, зі 152 – на 124 місце.Довідка. Transparency International – міжнародна організація, яка допомагає боротися із корупцією по цілому світу.
"Це результат діяльності багатьох осіб. Тому я переконана, що воля держави до проведення антикорупційної політики однозначно є", – сказала Танасевич.
Антикорупційна реформа в Україні: головне
- В Україні 9 грудня відбулась конференція до Міжнародного дня боротьби з корупцією.
- Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що в Україні зробили те, що ще 7 років тому вважалось неможливим.
- Вже 15 місяців в нашій державі не можуть обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Якщо його оберуть до 2022 року, як вважає Ситник, це буде точкою неповернення.