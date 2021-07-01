Найвпливовіші нардепи Ради: хто у трійці лідерів

У трійці найвпливовіших народних депутатів опинилися одразу 3 представники партії "Слуга народу". У них найбільше контактів та впливу серед усіх нардепів.

Фахівці зазначають, що саме з цими нардепами найвигідніше співпрацювати. Вони найефективніше протягують законопроєкти.

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Найвпливовіші парламентарі

Галина Третякова – голова комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів,

– голова комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, Андрій Клочко – голова комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,

– голова комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Олександр Корнієнко – голова партії "Слуга народу".

Вони набрали найбільші міри центральності – за сумарною кількістю зв'язків, посередництвом, центральною близькістю та популярністю.

Найшвидший вплив: хто далі у списку

Євгенія Кравчук,

Микита Потураєв,

Павло Фролов,

Дмитро Любота,

Андрій Мотовиловець,

Лариса Білозір,

В'ячеслав Медяник,

Вікторія Кінзбурська

У рейтингу найпопулярніших нардепів Медяника замінив Сергій Гривко.

Як співпрацюють нардепи

Найчастіше співпрацювали між собою парламентарі медичного комітету і комітету з питань місцевого самоврядування – вони мають 21 спільно поданий закон.

Серед представників медкомітету найтісніші зв'язки у "слуг" Оксани Дмитрієвої, Михайла Радуцького і Максима Перебийноса, Вікторії Вагнєр і Лади Булах.