Найжорсткіші моменти здачі в полон орків: відео з міст України

26 лютого 2022 , 10:27
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На кадрах видно найжорсткіші моменти здачі в полон росіян. Також там помітно, як окупанти пробивались в Херсон.

Відповідну інформацію 24 канал отримав з джерел у медіа. Кадри були зняті за час з 5 ранку 24 лютого – відколи війська Росії напали на Україну. 

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Росіяни потрапляють в полон, гинуть: Україна викриває диверсантів

Російська армія вдосвіта 24 лютого напала на Україну. З того часу українські збройні сили героїчно протистоїть ворогу. Зокрема на кадрах видно як:

  • ЗСУ захопили російський танк;
  • наша армія викрила переодягнутих диверсантів на танках ЗСУ в Києві на Оболоні;
  • підірвали міст у Вишгороді;
  • викрили людей, які малювали мітки окупантів;
  • затримали диверсантів у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині;
  • окупанти намагались пробитись у Херсон тощо.

Окупанти на території України: полони, викриття, загибелі: дивіться відео

 

 

Автор: Діана Квасневська