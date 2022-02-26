Найжорсткіші моменти здачі в полон орків: відео з міст України

На кадрах видно найжорсткіші моменти здачі в полон росіян. Також там помітно, як окупанти пробивались в Херсон.

Відповідну інформацію 24 канал отримав з джерел у медіа. Кадри були зняті за час з 5 ранку 24 лютого – відколи війська Росії напали на Україну.

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Росіяни потрапляють в полон, гинуть: Україна викриває диверсантів

Російська армія вдосвіта 24 лютого напала на Україну. З того часу українські збройні сили героїчно протистоїть ворогу. Зокрема на кадрах видно як:

ЗСУ захопили російський танк;

наша армія викрила переодягнутих диверсантів на танках ЗСУ в Києві на Оболоні;

підірвали міст у Вишгороді;

викрили людей, які малювали мітки окупантів;

затримали диверсантів у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині;

окупанти намагались пробитись у Херсон тощо.

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