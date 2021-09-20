Найжорсткішим був Євросоюз, – "слуга народу" оцінила реакцію світу на вибори Росії
Джерело:24 канал
У Росії відбулись вибори до Держдуми, які Україна закликала не визнавати. Найадекватнішою відповіддю на таке прохання була реація Євросоюзу.
Про це в ефірі 24 каналу сказала "слуга народу" Марія Мезенцева. Вона розповіла, що український парламент звертався до країн-членів ООН та європейської спільноти загалом.
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"Згідно з такою аналітикою, після нашого звернення до цих поважних структур, я вважаю, найжорсткішою і найадекватнішою була реакція Євросоюзу і безпосередньо Європарламенту", – зазначила Мезенцева.
Позиція ЄС
Нардепка наголосила, що Європарламент об'єднує представників 27 країн. Це приблизно 750 депутатів.
Це не просто "занепокоєність" та "стурбованість". Це продовження санкцій,
– зауважила Мезенцева.
Також у ЄС заявили, що не визнають жодного адекватного представництва міжнародної місії на цих виборах.
"Так, там були деякі європарламентарі. Вони, до речі, їздили на окуповану територія Криму ніяк не через пропускний пункт "Каланчак", а через російську територію", – додала Мезенцева.
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Вибори до Держдуми Росії: головне
- З 17 до 19 вересня у Росії обирали партії до Держдуми. Однак вибори відбувалися в атмосфері залякування та без визнаних міжнародних спостерігачів.
- Також Кремль перед виборами активно роздавав мешканцям окупованих територій російські паспорти.
- Як виявилось, росіяни старалися не просто так. Людей з Донбасу вивозили у Ростовську область на дільниці, аби ті голосували. За це "дякували" шампанським.
- За інформацією Східної правозахисної групи, з ОРДЛО привезли приблизно 200 тисяч людей.