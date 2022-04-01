Назад у СРСР: Медведєв пропонує повністю заборонити імпорт продуктів з "недружніх" країн у Росію

Росія після того, як розв'язала повномасштабну війну проти України, продовжила деградувати у своєму розвиту. Тепер у Кремлі хочуть ще більше ізолюватися і заборонити імпорт продуктів з "недружніх" країн.

У Росії хочуть розширити список продуктів, які заборонено імпортувати

Про це висловився заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Колишній президент РФ пропонує розширити список продуктів, які заборонено ввозити у Росію.

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Також у відповідь на санкції Заходу Медведєв запропонував заборонити постачання російських продуктів до так званих "недружніх" країн. Серед них усі члени ЄС, США та Велика Британія.

Не постачатимемо наші продукти та сільськогосподарську продукцію нашим ворогам. І купувати у них нічого не будемо,

– сказав Медведєв.

Він вважає, що ці кроки гарантують продовольчу безпеку Росії на фоні "тотальних санкцій" проти РФ.

Медведєв пропонує зосередитись на постачаннях продовольства на внутрішній ринок. При цьому експрезидент РФ заявляє, що експортувати товари потрібно "тільки нашим друзям" і за російські рублі чи національні валюти цих країн.

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