Львів звернувся до посольств із запитами, чи перебуває Гусаков на якійсь програмі підтримки
- Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті звернулися із запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні, щоб дізнатися, чи перебуває Назарій Гусаков на державній чи муніципальній програмі підтримки.
Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію навколо Назара Гусакова. Відомо, що Львів звернувся із запитами до посольств, щоб дізнатися, чи Гусаков отримує лікування в Італії.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Андрія Садового.
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Садовий про ситуацію з Назарієм Гусаковим
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті звернулися із запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні, щоби дізнатися, чи перебуває Гусаков на державній чи муніципальній програмі підтримки.
"Це важливо для розуміння, яку саме допомогу він міг отримувати останнім часом – окрім допомоги від міста Львова та благодійних внесків, про які відомо", – зазначив Андрій Садовий.
Також він додав, що у Львові готові й надалі купувати ліки для Назарія, але отримати їх можна тільки в місті.
Садовий додав, що спілкувався з Гусаковим минулого тижня й отримав підтвердження, що чоловік перебуває за кордоном. Також про короткочасні поїздки до Італії знає сімейна лікарка Назарія.
"Наскільки розуміємо, там живе його мама", – зазначив він.
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"Це важливо: він не виїхав після того, як розгорівся скандал — це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання", — ідеться у повідомленні.
Садовий зазначив, що Назарій підтвердив, що йому потрібне лікування і він планує повернутися за ним. Також місто співпрацює з правоохоронними органами та журналістами-розслідувачами й надає їм наявні документи щодо справи.