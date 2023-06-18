На війні з 2014 року: мати полоненого медика з "Азовсталі" шукає свого сина

Валентина Михайлівна, мати морпіха та медика з позивним "Камиш", вже 14 місяців чекає бодай якоїсь звістки від сина. Він вважається безвісти зниклим.

Очеретна Валентина Михайлівна поспілкувалася з кореспонденткою 24 Каналу. Вона розповіла, що востаннє говорила з сином у березні 2022 року.

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Що відомо про Назара "Камиша" Очеретного

Назар Дмитрович Очеретний служив з 2014 року. У 2021 році він пройшов курси бойових медиків і в кінці грудня того ж року поїхав медиком в Маріуполь.

Востаннє Валентина бачила свого сина на фото 30 березня 2022 року – у нього був травмований лоб осколком. Тоді вони востаннє й спілкувались. Він попросив маму, щоб вона не переживала і що "все буде Україна". Також попередив, що може перестати писати й телефонувати, тому що проблеми зі зв'язком.

Коли Валентина дізналась, що його бригада потрапила в полон, жінка втратила свідомість. Вона досі не знає, що з її сином – він вважається зниклим безвісти. Однак 18 червня 2023 року вона зустрілася з одним з бійців, який сказав, що "Камиш" в полоні. Принаймні таку інформацію він почув в автобусі, коли сам повертався в Україну в рамках обміну полоненими.

Це була для мене добре новина, тому що ти не знаєш, де твоя дитина знаходиться взагалі. А тут раз і тобі кажуть, шо він живий… На душі наче і радість, але і сум, бо я вже 14 місяців не чула його голосу,

– сказала Валентина.

Вона сподівається, що її син повернеться додому.

Вдома на тата чекає 8-річний син

Вдома на Назара "Камиша" чекає його син, якому у липні виповниться 9 років. Валентина Михайлівна сказала – він щиро вірить, що тато повернеться додому, адже він – справжній герой.

На жаль, війна змусила дитину швидко подорослішати. У Миколаєві з вікна хлопчик бачив, як на його місто спускається ворожий десант. Тоді дитина, якій на той час виповнилося лиш 7 років, сама одразу перейшла на українську мову. Тому що "російською спілкуються вороги".

Валентина Михайлівна також нарікає на бездіяльність Червоного Хреста. За її словами, вони телефонували до неї та питали, чи стали відомі їй якійсь новини про сина. Проте це вони повинні надавати інформацію, а не навпаки.

Згідно з неофіційними джерелами, сьогодні Росія утримує понад 300 медиків з України. Серед них, зокрема, й ті, хто потрапив у полон понад рік тому.