Герою назавжди залишиться 19 років: у боях за Авдіївку загинув Назар Янкевич

Україна втрачає у кровопролитній війні, яку розв'язала Росія, найкращих доньок та синів. Так, у бою з окупантами загинув 19-річний Назар Янкевич.

Про трагічну втрату повідомила Ходорівська міська територіальна громада. Юний Герой загинув 12 лютого 2024 року в районі Авдіївки під час виконання бойового завдання.

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Обрав шлях воїна ще у 17 років

У день, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Назар Янкевич поїхав до Києва, аби стати на захист країни. Хлопцю було усього 17 років, тому йому відмовили й не допустили до бойових завдань. Однак вже тоді хлопець обрав шлях воїна і почав служити у військах забезпечення та навчався військової справи.

Як тільки Назару виповнилося 18 років, він відразу підписав контракт із Третьою штурмовою бригадою. Спочатку він воював на Бахмутському напрямку, де був артрозвідником та оператором БпЛА. Згодом захисник перевівся у 2-й штурмовий батальйон військової частини А4638. За час повномасштабного вторгнення Герой був двічі поранений, але кожного разу повертався у стрій.

Назар Янкевич отримав дві нагороди. Серед них – "Хрест Хоробрих".



Назар Янкевич загинув у бою з окупантами / Фото Ходорівська міська територіальна громада

Сестра загиблого Марія Янкевич опублікувала у мережі чутливий допис, присвячений Герою.

Я не хочу, щоб мого брата забули. Тому я говоритиму попри біль пекла у моєму серці. З 2014, у свої 11 років, Назар розумів ціну. Слова, які він сказав мені, як пішов на цю кляту війну: "Якщо зараз їх не стримати, вони будуть тут, вони вбиватимуть дітей, вони вирізатимуть усіх". У свої 17. Він обрав свій шлях. Сьогодні я говорю до молоді. Я щиро бажаю кожному бути вартим смерті мого брата, вартим болю моєї сімʼї, вартим побратимів, які захищають нас. Крізь сльози кажу вам. Щоб його загибель не була марна,

– мовиться у її дописі.

У рідному місті Ходорів вже зустріли загиблого Героя Назара Янкевича. На сторінці "Жидачів FM" опублікували світлини, як українці зустрічали полеглих у бою захисників.

Тіло загиблого Героя привезли у рідний Ходорів / Фото "Жидачів FM"

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Низько вклоняємося перед Назаром Янкевичем і його подвигом заради майбутнього України. Світла та вічна пам'ять Герою!