Наруга над могилою азовця Назарія Гринцевича у Вінниці: поліція знайшла причетну жінку

Днями могилу наймолодшого оборонця "Азовсталі" Назарія "Грєнки" Гринцевича у Вінниці вдруге пограбували. Правоохоронці уже знайшли причетну до цього жінку.

Вона прокоментувала свій вчинок. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Вінниччини.

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Жінка була у стані алкогольного сп'яніння

Днями мама Назарія Маріанна Колос повідомила, що із могили її сина на Сабарівському кладовищі зникла дерев'яна булава та свічки.

Проведеними слідчо-оперативними заходами та за допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка,

– розповіли у поліції.

У неї вдома провели обшуки, під час яких й знайшли крадені речі.

Зловмисниця стверджує, що скоїла злочин у стані алкогольного сп'яніння. Однак, пояснити свій вчинок жінка не змогла.

Наразі триває досудове розслідування за фактом наруги над могилою.

"З жінкою проводяться слідчі дії та очікується на результати призначених експертиз, за висновками яких будуть прийняті остаточні процесуальні рішення", – додали у поліції.

Нагадаємо, що це уже друге пограбування могили "Грєнки". У червні 2024 року, всього за місяць після похорону, звідти зникла дитяча іграшка Назарія. Згодом її повернули.