Назавжди 24: окупанти вбили військового Євгенія Курасова

На Донбасі окупанти 8 липня вбили 24-річного військового із Сумщини. Він отримав поранення несумісне із життям.

Євгенія Курасова смертельно вразила снайперська куля. Про непоправну втрату сповістили у мотопіхотній бригаді, в якій військовий служив.

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Що відомо про загиблого Героя

Військовий загинув поблизу села Піски. Поранення, які йому завдав снайпер, були несумісними із життям.

Загиблий Євгеній Курасов був заступником командира бойової машини, навідник-оператором механізованого взводу. Народився Герой у селі Локня на Сумщині. Вдома військовослужбовця чекала дружина з дитиною.

Як минула доба на Донбасі

За добу 8 липня російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів 1 боєць загинув, а ще 1 – отримав кульове поранення.

Його оперативно шпиталізували, стан здоров'я воїна задовільний.

Біля Опитного ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів, поблизу Новозванівки – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, неподалік Невельського та Причепилівки – з мінометів 120-го калібру.

Вранці 9 липня російські найманці станом вже встигли 4 рази порушити перемир'я.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!