Генерал навіки на концерті Кобзона: ЗМІ назвали шалені втрати Росії за час контрнаступу ЗСУ

Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила на війні в Україні вже понад 233 тисячі російських загарбників. З початком контрнаступу ЗСУ ворог втратив навіть високопосадовців російської армії.

Журналістам вдалось встановити кількість втрачених високопосадовців російської армії за час контрнаступу ЗСУ. Хоча не секрет, що ворог міг втратити значно більше.

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Скільки ворог втратив за час контрнаступу ЗСУ

На основі відкритих джерел вдалося встановити імена 27 423 російських військових, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 240 осіб, включаючи декілька високопоставлених офіцерів, які загинули, намагаючись відбити контрнаступ Збройних Сил України,

– заявило видання.

За їхніми даними, Росія втратила в Україні щонайменше 240 осіб від початку контрнаступу ЗСУ. Так, з 4 червня 2023 року назавжди змішались з українською землею щонайменше:

один російський генерал;

два полковники;

три підполковники російських збройних сил;

12 офіцерів.

ЗМІ пишуть, що з початку контрнаступу ЗСУ вони зафіксували суттєве зростання втрат серед російських офіцерів – особливо старшої ланки. Хоча востаннє такі суттєві втрати старші офіцери російської армії зазнавали лише у перші місяці вторгнення в Україну.

Новий стрибок втрат серед командирів вказує на те, що російські збройні сили так і не вирішили низку своїх системних проблем, тому вирішення відповідальних завдань (наприклад, таких як утримання позицій на критично важливих ділянках фронту) вимагає "ручного управління" та особистої присутності старших офіцерів на лінії фронту чи біля неї,

– зазначило видання.

Також ВВС спільно з виданням "Медіазона", яке визнано в Росії "іноагентом", встановило, що з 4 червня по 7 липня на війні в Україні загинули щонайменше 553 осіб. Однак у 313 загиблих росіян, чию смерть підтвердили в останній місяць, не вказано дату загибелі.

Останні новини про втрати росіян на війні в Україні

Росія з 24 лютого 2022 року втратила на війні в Україні 233 440 своїх бійців. Тільки за останню добу – 630 окупантів.

Шалені втрати ворога й у техніці. Так, ЗСУ затрофеїли або перетворили на брухт понад 4 тисяч танків, 410 ППО, 315 літаків, 309 гелікоптерів та багато іншої техніки.

Володимир Зеленський розповів, що Збройні Сили України вже знищили у боях всю найбільш боєздатну частину російської армії. Тепер Путін змушений принижуватися перед такими режимами як-от в Ірані, щоб одержати зброю. Також Росія, яка претендувала бути другою у світі, шукає допомоги у вигнанців.



Втрати ворога 8 липня / Інфографіка Генштабу

